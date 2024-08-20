響尾蛇明星二壘馬提腳踝傷勢加重　總教練：不太妙

▲響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）腳踝傷勢加重。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）昨（19日）上場代打，原本就有腳踝傷勢的他，這次打擊讓原本的傷勢加重，他也在今天被放進10天傷兵名單。

根據大聯盟官網報導，馬提在11日腳踝受傷後就一直沒有完全恢復，前天擔任先發指定打擊，並在昨天第9局作為代打上場，結果造成傷勢加重，響尾蛇總教練羅夫洛 （Torey Lovullo）賽後表示，「看起來不太妙，將你陣中最好的球員從場上換下來很困難，同時他非常渴望出賽。」

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30歲的馬提本季敲出30支全壘打，已經是生涯單季第2多，並在國聯MVP競爭上只落後道奇日籍球星大谷翔平。響尾蛇原本昨天不打算讓他出賽，但他在比賽中告訴總教練羅夫洛想上場幫助球隊，「我感到他非常堅定。」羅夫洛表示，「醫療團隊也同意這項決定，但結果卻非常不幸。」

得知馬提傷勢更嚴重後，隊友佩德森（Joc Pederson）表示，「他每天都上場，並且忍受著許多傷痛。他一直是這支球隊的催化劑，無論是在進攻還是防守方面，一直繳出MVP等級的表現。所以，你永遠不想看到這樣的情況發生。」

響尾蛇明星賽過後繳出21勝8敗的戰績，距離國聯西區龍頭道奇還剩3.5場勝差。