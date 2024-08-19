真的想合體柯瑞？　美媒爆料詹皇經紀人堅決反對LBJ轉隊到勇士

▲詹姆斯和柯瑞在NBA正式例行賽合作機會破滅。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，美國男籃在詹姆斯(LeBron James)與「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)的夢幻聯手下，順利完成奧運金牌5連霸大業。不過近日美國媒體卻又爆料指出，詹皇所屬的超級經紀人保羅(Rich Paul)，其實在上賽季曾堅決反對，不希望詹姆斯離開洛杉磯湖人，轉戰金州勇士效力，球迷也無緣見到兩位超級球星在NBA賽場正式例行賽聯手。

根據美國權威記者史坦(Marc Stein)報導，上賽季球員交易大限前，詹姆斯所屬知名經紀人保羅，曾堅決反對詹皇離開湖人轉戰勇士效力，也不希望看見詹姆斯生涯第4度轉隊發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便湖人與勇士老闆確實進行了對話，且勇士明星前鋒格林(Draymond Green)也開始遊說詹姆斯搬往灣區，但最終保羅仍促使兩隊放棄這個計畫，原因就是希望避免詹姆斯在第4次轉隊，可能造成的相關反對聲浪。

在39歲高齡下，詹姆斯若選擇轉戰勇士，可能再度引發傷害他職業生涯的相關爭議，且續留湖人也讓詹皇有機會在即將到來的2024-25賽季和大兒子布朗尼(Bronny James)同隊效力，若詹姆斯真的轉隊，這一切恐將不會發生。

▲詹姆斯所屬經紀人不願他轉隊勇士，面臨承受相關負面評論狀況。（圖／達志影像／美聯社）