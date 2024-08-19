巫苡萱和壯壯出席小聯盟台灣日　沙子宸收台灣禮：投球特別帶勁

▲巫苡萱和壯壯出席小聯盟台灣日，與沙子宸相見歡 。（圖／壯壯提供）

體育中心／綜合報導

活力人氣女神巫苡萱和壯壯受邀美國時間8月18號參加舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）舉辦的台灣日，客隊史塔克頓港口（Stockton Ports)剛好是台灣旅美球員沙子宸先發，二人送給沙子宸台灣伴手禮，沙子宸表示：「今天投起來特別帶勁兒。」

首度在聖荷西巨人主場舉行的台灣日，吸引上百位僑胞及媒體前往。聖荷西巨人隊(San Jose Giants)對決客隊史塔克頓港口（Stockton Ports)，沙子宸擔任港口隊先發投手，投出4局丟2分的好成績。

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▲巫苡萱和壯壯出席小聯盟台灣日 。（圖／壯壯提供）

苡萱跟壯壯除了帶來精彩的賽前表演之外，賽後也與沙子宸相見歡。兩位女孩特地送上伴手禮台灣牛軋糖及日式知名餅乾，希望帶給沙子宸甜蜜的力量。

旅美小將沙子宸表示：「能夠在美國遇到來自台灣家鄉的球迷，真的覺得很開心，今天投起來特別帶勁兒，謝謝苡萱和壯壯的禮物，我會好好繼續打拼加油！」

壯壯表示：「出席海外台灣日，凝聚大家的熱情，幫球員加油，感覺真的很棒，我們相約明年再見!」

巫苡萱感性說：「旅美球員都好辛苦，就為了圓一個大聯盟的夢，大家要多多關注他們，給他們支持！一起Fighting!」

▲巫苡萱和壯壯出席小聯盟台灣日 。（圖／壯壯提供）