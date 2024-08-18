富藍戈再見暴投　味全龍9局下7比6逆轉悍將

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍主場續戰富邦悍將，「龍王」王維中僅投4.1局失2分退場，悍將5、6局連續2個半局有攻勢，其中6局灌進4分。郭嚴文轟3分砲追分，富藍戈9局砸鍋，再見暴投丟分，味全龍終場7比6逆轉。

兩隊此戰打得你來我往，味全首局靠滾地球跑回1分，悍將張育成擊出2分打點二壘安打慶祝自己生日，也率隊超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王維中此役先發4.1局被敲4支安打，遭張育成狙擊長打後退場，林凱威接手止住失分局面。

5局下，張祐家砲轟黃保羅扳平戰局。值得一提的是，這是他生涯第2轟，生涯首轟也是對黃保羅，為8月11日交手所擊出，當時發生吉力吉撈．鞏冠的滿貫砲爭議。

黃保羅則完成5局投球任務，被敲4支安打，包括1轟，失掉2分責失。

6局上，呂詠臻登板，連投6個壞球後退場， 羅華韋接替投球，也未及時止住傷害，保送張冠廷之後，遭林哲瑄擊出安打失分，戴培峰高飛犧牲打攻下保險分，張育成內野安打、申皓瑋犧牲打串連，助隊單局灌進4分擴大領先。

7局下，味全持續反攻，郭嚴文面對悍將第3任投手王尉永，擊出右外野3分砲，本季第3轟，率隊將比數追至1分差。

王尉永挨轟後退場，張奕臨危受命登板，順利止住傷害，包括三振重砲吉力吉撈．鞏冠；8局下，他繼續投球，2出局後保送今日火燙的張祐嘉，隨後回穩三振王順和。

9局下，悍將推出富藍戈登板，李凱威擊出飛球出局，劉俊緯遭156公里火球擊中左側腹，隨後被擔架抬下場，拿莫伊漾代跑，下一棒郭嚴文再敲出安打，吉力吉撈鞏冠三振， 瑪仕革斯．俄霸律尼適時安打追平，富藍戈再見暴投丟分，搞砸球隊勝利。