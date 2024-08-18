張育成就是最強的！鞏冠鼓勵做最棒的自己：不用理會酸言酸語

▲張育成、 吉力吉撈·鞏冠 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張育成近期陷入小低潮，前旅美戰友以過來人分享經驗，直言他絕對不是實力上問題，「只是需要時間，不用懷疑他的實力、態度，我一直相信他是一個很強的打者。」

張育成加入悍將後備受期待，不過打擊率一度降到1成左右，近期回升到2成。曾是印地安人（現為守護者）同體系打拚的吉力吉撈．鞏冠認為，旅美打者回來，都需要一段時間適應，特別是投手上的應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「國外的投手球速永遠都很快，就是想辦法跟得上就好，但中職不一樣，有時速度沒有到很快，但還是會造成壓迫感，因為投手會快、慢搭配，我視覺上跟球的時機不太一樣，是需要時間去調整。」吉力吉撈．鞏冠強調，「他就是一個很強的打者，不用懷疑他的態度、訓練，比賽上也不用懷疑，這真的就需要時間。」

當初返台投入中職，吉力吉撈．鞏冠自認比較幸運，「我那時很早就決定回來，又在母球隊自主培訓，花了半年的時間調整自己的打擊動作，再去觀察比賽、了解投手習性，也是花了滿長的時間調整。」

張育成今天過29歲生日，吉力吉撈．鞏冠特別向好友說生日快樂，也鼓勵他，不用理會別人的酸言酸語，「專心做那個最棒的自己，我覺得這比較重要。」