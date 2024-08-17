江少慶下周睽違一年一軍登板　合體張育成、張奕說加油

▲富邦悍將江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將江少慶將於下周回到一軍先發輪值，為本季初登板，與印地安人（現守護者）前隊友張育成合體，他拉拉衣服表示，「一起為這件球衣做準備。」

江少慶目前在二軍已經累計3場出賽，包含1場中繼與2場先發，他表示，「一場一場漸入佳境，越來越好，速度和變化球也一場比一場更好。」

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江少慶因右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，去年季後動了手肘清創手術，直到8月才正式投入二軍例行賽。回顧復健過程，他坦言，「距離開刀近一年，過程中都按照球團和醫院循序漸進，適度增加強度，過程中手部不適暫停又重來，直到現在越來越好。」

返台後遇到傷勢困擾，江少慶坦言，「運動員受傷無法避免，只能面對它，手不舒服只能按照進度強。在美國是Tommy John手術，這次是清軟骨甚至有壓迫神經，按照防護團隊安排持續加強。」

近兩戰球速都達到150公里，江少慶表示，「還在進步階段，才三場比賽，接下來慢慢希望身體越來越好。」他也提到，不會因為受傷改變投球模式，只要手健康都會正常投球。前一次在一軍投球已經是去年6月23日，下周久違回到一軍，江少慶坦言，「緊張和興奮都會有，但要控制好場上情緒，才會有好表現。」

張育成旅美階段一起成長，張奕則是12強賽隊友，在悍將合體江少慶表示，「滿開心在富邦當隊友，一起拿到勝利。與育成聊過近況，也互相鼓勵，為這件衣服做準備。張奕12強從以手轉投手身份很厲害。」