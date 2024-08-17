BWF評本屆奧運精彩賽事　麟洋配金牌戰「史上最偉大」

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪本屆巴黎奧運羽球男雙金牌，成為史上首對達成奧運連霸的組合，BWF官網也將金牌戰評為「史上最偉大戰役」。

金牌戰由台灣李洋、王齊麟對上世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，最終「麟洋配」以21比17、18比21、21比19，拿下奧運金牌，跨屆12連勝完成奧運連霸。

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BWF官網將這場比賽評為最偉大男子雙打戰役，「考慮到當時的狀況與背景，2隊選手在巨大的壓力下對決，場館裡充滿了能量。令人驚訝的是，雙方都能以最佳狀態應戰。」在這之中，還特別點名李洋的表現，「李洋表現出色，英勇的引領著他的搭檔王齊麟。」

李洋也被問到此事，對此他表示，「我覺得應該是我們低潮了這麼久，然後也是第1組做到衛冕，所以我覺得之所以經典是因為我也要退役了，以後也不會有這對組合，我覺得經典在於它未來可能有很多人可以去觀賞，但這個之後也沒機會再繼續看到。」

「麟洋配」在巴黎奧運可說是「困難重重」，小組賽抽到籤王被分到「死亡D組」，比其他組還要多打1場，組內還有世界第2的丹麥組合、世界第8的日本組合、世界第9的中國組合。BWF官網也特別點出小組賽最後1場，面對中國組合劉雨辰和歐煊屹，雙方打得非常膠著，最終「麟洋配」以17比21、21比17、24比22險勝。

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）