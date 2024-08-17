去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

▲味全龍先發投手布里悍。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

去年為味全龍拿下冠軍的洋投布里悍宣布退役，曾效力台、日、韓職棒的他，也特別用各國語言與球迷道別，其中以中文說，「感謝我的味全龍隊友、教練和粉絲的支持！」

布里悍2015年結束美職生涯，隔年短暫待過日職樂天金鷲，2017年起到韓國發展，加盟英雄隊5年，並於2021年首次來台，到去年為止，在味全龍累計26勝16敗，防禦率2.37的成績。原本味全龍有意與布里悍續約，不過最後無法來台，隨著賽季進行他沒有在任何聯盟出賽，並於8月17日宣布退休。

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「這一天終於來臨！」布里悍親自在IG發布退役消息，「正是從棒球界退役，18年來這項運動一直是我的生活塑造了我作為一個男人、丈夫、父親和朋友的樣子。曾經歷高峰，因遇到挑戰而挫敗，但這些挑戰使我成長，從贏得冠軍的喜悅到考驗我決心的困境，每一刻都在心中留下不可磨滅的印記。」

布里悍感謝父母引領自己開啟棒球生涯並且長時間給予支持，感謝球隊讓他非常幸福，感謝球迷，「你們的熱情使德這一切成為可能。」不只照顧他也照顧家人，所以心存感激。他也謝謝妻子與孩子作為最好的後盾，「感謝你們的犧牲，感謝你們一起走這條路。」

布里悍最後也表示，「在36歲退休的時刻，珍惜每一個賽季與經歷，這項運動教會了我想像中更多的事物，為此永遠心存感激。」

▲味全龍隊洋將布里悍。（圖／記者黃克翔攝）