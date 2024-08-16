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哈特希望自家田徑名將輸　因去年爭議發言結下樑子

▲哈特（Josh Hart）和布朗森（Jalen Brunson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特（Josh Hart）和布朗森（Jalen Brunson）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

尼克「鐵人」哈特(Josh Hart)在隊友布朗森(Jalen Brunson)的廣播節目中坦承，自己曾希望美國名將萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運輸掉比賽。

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哈特在節目中先表示，「在這屆奧運的大部分時間裡，我自己非常愛國，也非常希望美國能贏得金牌。」不過布朗森試圖想將話題到這邊就好，哈特起初也同意，但之後他還是表示，「我真的希望他輸，這可能是第1次所有NBA粉絲團結起來表達不滿，我心裡也覺得很不爽。但最終我只能尊重他了，也無法繼續恨他。」

其實與哈特有同樣想法的人還不少，因為萊爾斯去年曾表示NBA冠軍「不是世界冠軍」，「你知道讓我感到最受傷的是什麼嗎？我得看著NBA總冠軍賽，他們替自己冠上世界冠軍的頭銜。什麼世界冠軍？美國的？別誤會，我喜歡美國，但這不是全世界。」這段言論在當時讓許多NBA球員、球迷憤怒。

今年巴黎奧運美國男籃奪下奧運5連霸，萊爾斯也在田徑男子100公尺摘下金牌，就算之後因確診、高燒影響，200公尺也可以拿到銅牌。

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／路透）

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／路透）

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際萊爾斯哈特NBA

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