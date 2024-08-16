中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

▲FIBA男子最新世界排名出爐，中華男籃排名再下跌。（圖／翻攝自FIBA官網）

文／CTWANT

隨著本屆巴黎奧運正式落幕，FIBA男子世界排名（FIBA Men's World Ranking）也更新了各國排名，其中順利拿下奧運金牌的美國夢幻隊繼續霸佔第1名，今年差點打贏美國隊的奧運銅牌塞爾維亞，則上升2個名次擠進第2名，至於中華隊則下滑2個名次，掉到第83名。

根據FIBA官網公佈的最新男子世界排名，美國繼續霸佔第1名；差點在本屆奧運擊敗美國的塞爾維亞則竄升2個名次，以積分758.9超越德國奪下第2名；本屆銀牌的法國則是上升了5個名次，排在德國後面的第4位；24年來首度打進奧運的加拿大也上升2名次，排在第5位。

歐陸傳統強權西班牙、立陶宛則跌出了前5名，分別排在第6及第10名；而這次熱身賽差點擊敗美國的籃球新興南蘇丹則在本次排名中大躍進，一口氣上升11個名次排在第23，成為非洲區最高排名。

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亞洲前5名方面，澳洲世界第7、日本第21、紐西蘭第22、伊朗第28、中國第30，台灣最新世界排名則滑落2名，跌到第83，為亞洲區第17，排在菲律賓、南韓、印度、印尼、關島之後。

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