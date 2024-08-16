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奧運中華隊光榮歸國！行政院長卓榮泰設宴道賀

▲行政院長卓榮泰設宴道賀中華英雄。（圖／記者簡名杉攝）

▲行政院長卓榮泰(中)設宴道賀中華英雄。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

2024巴黎奧運已於8月11日落幕，我國代表團皆平安返國，行政院卓榮泰院長特別於今(16)日設宴嘉勉台灣英雄精采表現，並慰勞後勤支援團隊的辛勞。

▲行政院長卓榮泰設宴道賀中華英雄。（圖／記者簡名杉攝）

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▲體操及拳擊銅牌得主唐嘉鴻(左)及吳詩儀(右)代表致贈紀念品。（圖／記者簡名杉攝）

餐會前首先由本屆體操及拳擊銅牌得主唐嘉鴻選手及吳詩儀選手代表致贈紀念品，接著由射擊李孟遠選手及拳擊陳念琴選手代表致贈簽名會旗予卓榮泰院長留念，卓榮泰院長並致贈禮品「Swatch手錶」予所有代表團成員，由拳擊金牌得主林郁婷選手上台代表接領。

▲行政院長卓榮泰設宴道賀中華英雄。（圖／記者簡名杉攝）

▲射擊李孟遠(左)及拳擊陳念琴(右)代表致贈簽名會旗予卓榮泰院長。（圖／記者簡名杉攝）

▲行政院長卓榮泰設宴道賀中華英雄。（圖／記者簡名杉攝）

▲拳擊金牌林郁婷(右)代表接獎。（圖／記者簡名杉攝）

卓榮泰院長表示藉此餐會向各位選手及教練們表達感謝，因為大家堅持不懈的訓練、付出與辛勞，在奧運賽場上展現堅持奮鬥的精神，讓全世界都看到臺灣，給予最高度的肯定，並感謝後勤醫護團隊及運科支援團隊等，成為賽場上奮力拚搏的選手最堅實的後盾。

此外，也肯定教育部體育署偕同國家運動訓練中心、國家運動科學中心於賽會期間規劃膳食公寓、運動中心及物理治療所等3個中繼站支援駐點，協助選手備戰，及感謝各部會通力合作，如國土辦、內政部、外交部、國防部、交通部、法務部、農業部及文化部等，全力支援相關事宜。

本屆奧運勇奪2面金牌和5面銅牌，計7面獎牌，在所有206個參賽國中，排名第35名，亞洲第7，總獎牌數創下歷屆參賽的次佳成績。

卓榮泰院長也勉勵大家，奧運是一個階段性的成果，也是下一個階段目標的開始，優勝值得喝采，失利也不必氣餒，期許各位繼續努力、再接再厲，迎接2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運的挑戰，在亞洲及世界的舞台上為自己拚戰。
 

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運中華隊

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