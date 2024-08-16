賈吉回憶威廉波特　小選手享受最美好時光：買熱狗和可樂

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

威廉波特世界少棒錦標賽正在進行中，大聯盟安排球隊在威廉波特場地進行「MLB少棒聯盟經典賽」，由紐約洋基對上底特律老虎。洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）回憶起參加威廉波特的過往，並希望小選手可以「享受每一刻」。

大聯盟官網報導，對於能參加MLB少棒聯盟經典賽，賈吉興奮的表示，「我已經看了這場比賽很多年了，一直希望有機會去那裡比賽，我和瑞佐（Anthony Rizzo）還有一些在那裡比賽過的球員聊過，他們都說這是一場非常有趣的比賽，可以跟孩子們共度時光。」

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他也進一步補充說道，「你正在參加一場比賽，而大多數觀眾都是少棒聯盟的孩子們，他們都非常興奮，我認為這將會是一場非常有趣的表演。」

回憶起小時候參加威廉波特的過往，賈吉認為最棒的就是和朋友們一起比賽，「比賽結束後，我們會買熱狗和百事可樂，那真是美好的時光。不管輸贏，孩子們都會跑過去買熱狗，我們玩得很開心。」

賈吉也透露，當時他主要擔任一壘手，「因為我是隊上最高的人，所以讓我擔任一壘手，我也很喜歡這個位置，而且我爸爸在壘球比賽中也守一壘，所以我想要像他一樣。」不過他也守過1、2次外野，還當過投手和游擊手。

賈吉給小球員建議，「享受比賽並且認真打球，享受這些時刻，時間會過得很快。我感覺自己昨天還在打威廉波特，但那已經是20多年前的事了。抓住每一刻，和朋友們一起玩耍並且努力打球，你現在可能打的是威廉波特世界大賽，但誰知道20年後你是不是會參加世界大賽呢？」

小時候賈吉穿過洛磯、太空人、水手和海盜的球衣，卻從未穿過洋基球衣，而他也經常模仿偶像奧瑞里亞（Rich Aurilia）的打擊動作。

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）