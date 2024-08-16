運動雲

>

賈吉回憶威廉波特　小選手享受最美好時光：買熱狗和可樂

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

威廉波特世界少棒錦標賽正在進行中，大聯盟安排球隊在威廉波特場地進行「MLB少棒聯盟經典賽」，由紐約洋基對上底特律老虎。洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）回憶起參加威廉波特的過往，並希望小選手可以「享受每一刻」。

大聯盟官網報導，對於能參加MLB少棒聯盟經典賽，賈吉興奮的表示，「我已經看了這場比賽很多年了，一直希望有機會去那裡比賽，我和瑞佐（Anthony Rizzo）還有一些在那裡比賽過的球員聊過，他們都說這是一場非常有趣的比賽，可以跟孩子們共度時光。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也進一步補充說道，「你正在參加一場比賽，而大多數觀眾都是少棒聯盟的孩子們，他們都非常興奮，我認為這將會是一場非常有趣的表演。」

回憶起小時候參加威廉波特的過往，賈吉認為最棒的就是和朋友們一起比賽，「比賽結束後，我們會買熱狗和百事可樂，那真是美好的時光。不管輸贏，孩子們都會跑過去買熱狗，我們玩得很開心。」

賈吉也透露，當時他主要擔任一壘手，「因為我是隊上最高的人，所以讓我擔任一壘手，我也很喜歡這個位置，而且我爸爸在壘球比賽中也守一壘，所以我想要像他一樣。」不過他也守過1、2次外野，還當過投手和游擊手。

賈吉給小球員建議，「享受比賽並且認真打球，享受這些時刻，時間會過得很快。我感覺自己昨天還在打威廉波特，但那已經是20多年前的事了。抓住每一刻，和朋友們一起玩耍並且努力打球，你現在可能打的是威廉波特世界大賽，但誰知道20年後你是不是會參加世界大賽呢？」

小時候賈吉穿過洛磯、太空人、水手和海盜的球衣，卻從未穿過洋基球衣，而他也經常模仿偶像奧瑞里亞（Rich Aurilia）的打擊動作。

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）

關鍵字： MLB棒球洋基賈吉威廉波特少棒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

富邦悍將衝刺下半季　再簽新洋投班恩

富邦悍將衝刺下半季　再簽新洋投班恩

大谷翔平先發敲安　道奇4比6遭釀酒人逆轉

大谷翔平先發敲安　道奇4比6遭釀酒人逆轉

法國怪物「銀恨」落淚擁抱杜蘭特　曝兩人對話內容：想偷學幾招

法國怪物「銀恨」落淚擁抱杜蘭特　曝兩人對話內容：想偷學幾招

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

富邦勇士簽下前NBA前鋒漢米爾頓　他上季曾在B聯盟猛轟53分

富邦勇士簽下前NBA前鋒漢米爾頓　他上季曾在B聯盟猛轟53分

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

熱門新聞

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

富邦悍將衝刺下半季　再簽新洋投班恩

大谷翔平先發敲安　道奇4比6遭釀酒人逆轉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王齊麟被挖私生活　經紀人回應

2兄弟洋投穩　暫不考慮支援關門

3美媒爆料大聯盟研議先發強制投滿6局

432歲NBA神射哈里斯突宣布退休

5富邦悍將衝刺下半季　再簽新洋投

最新新聞

1麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

2坦圖機會少惹議！賈奈特逆風發言

3普汀塞娃辛辛那提爆冷擊敗衛冕冠軍高芙

4「神鱒」抽到自己新人年簽名卡

5伍鐸、詩雅「獻聲」味全主場

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

F-16V升空伴飛

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366