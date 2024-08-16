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王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟回台首場公開商業活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟私生活被挖，經紀人回應。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌2連霸，人氣再次飆升，不過王齊麟返抵國門後，女友「十元」陳詩媛到管制區接機挨轟，之後又有網友發現他疑似開車用手機還發上限時動態。對於這些爭議，王齊麟的經紀人吳宜倫發文表示，奧運英雄是公眾人物會被放大檢視，但不要忘了他們多努力才有今天。

「麟洋配」在東京奧運奪下台灣羽球史上首面奧運金牌後，歷經近3年低潮，在巴黎奧運再次打出感動國人的表現，以7連勝之姿完成衛冕，成為奧運史上首對成功衛冕的雙打組合，王齊麟與李洋的人氣再次飆升，不過王齊麟返國後私生活受到大眾關注，引發了不少爭議，女友也關閉了社群媒體帳號。

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對此王齊麟的經紀人吳宜倫無奈發文回應，「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂，因為有些媒體會跟著網路輿論聞風起舞。」她提到奧運結束後，趁著大家還在激昂的情緒尾端，媒體不得不報導這些備受矚目的奧運英雄們返台後的私生活。

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟回台首場公開商業活動。（圖／記者林敬旻攝）

「是否早已忘了我們當初為了什麼而熱血，為了什麼而感動。贏得比賽的那刻，舉國歡騰，他們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲。」吳宜倫直言，奧運英雄回到台灣後，大家不再關心他們的努力，而是開始好奇他們的私生活或場下的一舉一動，家人、女友都被起底，成為大家茶餘飯後的話題。

她不諱言，公眾人物本來就會被放大檢視，但也提醒大家，「不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰。」

她希望大家延續對奧運的熱血，給予所有運動員更多的支持與鼓勵，「因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單、都值得尊敬、都需要被關注。好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮。」

對於疑似「開車用手機」一事，王齊麟昨(15)日出席活動時已回應，自己言行上確實必須多注意，會維持好的地方，承諾不好的地方會改進。

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運台灣之光巴黎奧運王齊麟

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