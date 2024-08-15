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法國怪物「銀恨」落淚擁抱杜蘭特　曝兩人對話內容：想偷學幾招

記者游郁香／綜合報導

「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)率法國男籃打進巴黎奧運金牌戰，猛轟全場最高的26分、7籃板，無奈還是沒能阻擋美國隊締造5連霸，「銀恨」後忍不住淚灑球場，他與美國隊「4金男」杜蘭特(Kevin Durant)擁抱、互動引起關注，他近日受訪時透露，「我明確表示想向他(KD)學習。」

20歲的溫班亞瑪是NBA今年的新人王，菜鳥季就入選年度防守第1隊，在年度最佳防守球員票選中名列第2。他身高達224公分，卻有著控衛般的靈巧身手，在防守端帶來的強大壓迫感， 他本屆奧運繳出場均15.8分、9.7助攻、2.0抄截和1.7阻攻，入選巴黎奧運最佳5人。

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▲▼法國男籃溫班亞瑪、美國男籃杜蘭特。（圖／路透）

▲法國怪物溫班亞瑪與美國男籃巨星杜蘭特擁抱。（圖／路透）

不過溫班亞瑪最終沒能幫助法國男籃把金牌留在自家，他忍不住淚灑球場，他與同樣全能的2屆FMVP杜蘭特賽後相擁，互相交流了一下，他近日受訪時曝光兩人的對話內容，稱KD是自己兒時最愛的球星，「我明確告訴他，我想向他學習，或許只是偷走他1或2個祕招。」

杜蘭特的身高雖遠不及溫班亞瑪，官方身高為6呎11吋(約211公分)，不過身材瘦長的他每一個位置都能打，可控球又有高超的投籃技巧，更會在關鍵時刻化身「死神」，是NBA極具代表性的前場巨星，堪稱高大前鋒的典範，溫班亞瑪會從小把他當成偶像來學習，並不令人意外。

▲▼法國男籃溫班亞瑪、美國男籃杜蘭特。（圖／路透）

▲法國怪物溫班亞瑪。（圖／路透）

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