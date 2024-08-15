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威廉波特少棒首戰開胡！賴承希狂飆10K助龜山完封加拿大

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

桃園市龜山國小代表台灣第4度參加威廉波特世界少棒錦標賽，15日首戰加拿大隊，3局狂灌5分奠定勝基，先發投手賴承希猛飆10K，助隊終場8比0完封對手順利晉級，下一場將於17日凌晨5時（台灣時間）迎戰澳洲隊。

台灣自2003年重返威廉波特後，龜山國小第4次前往美國參加世界賽，為國內最多，目標挑戰冠軍，拚隊史參賽最佳成績。

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今天迎戰加拿大隊，台灣隊打擊火力全開，邱治愷、余家睿安打串連攻勢，助隊單局攻下5分大局。

5局上，台灣隊再度燃起一波攻勢，陳泊瑋左外野安打上壘，再靠邱治愷犧牲打推進到三壘；彭乙晏揮出右外野一壘安打，送回隊友，廖宣澔二壘長打，加上對手失誤連連，台灣隊單局再添3分，擴大領先。

龜山國小此役由賴承希先發，4.2局投球沒有被擊出任何安打，且沒有任何保送，飆出10次三振，無失分。

邱治愷接替投球任務，持續封鎖對方打線，打擊方面則有1支安打，帶有一分打點。余家睿表現同樣亮眼，貢獻1安，帶有3分打點。

上百位僑胞今日到場應援，許多人高舉海報、揮舞國旗 ，為小朋友加油。龜山國小少棒隊曾在2009年拿下亞軍，今年要挑戰冠軍，下一戰將交手澳洲隊。

關鍵字： 龜山國小威廉波特世界少棒錦標賽台灣加拿大賴承希

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