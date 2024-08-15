西班牙17歲「足球金童」爸爸驚傳遭砍數刀　疑遛狗爆口角

- Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed in a parking lot in Mataró. He was taken to Can Ruti hospital in serious condition.



The investigation indicates that the attack occurred after an argument with other North Africans, recorded on… pic.twitter.com/LhNKcqSZEB — The Informant (@theinformant_x) August 14, 2024

文／中央社

西班牙媒體今晚報導，足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）父親遭人持刀砍傷，傷勢嚴重，但情況穩定。亞馬爾父親上月曾分享兒子17年前與阿根廷球王梅西因「洗澡」照結緣事蹟。

法新社引述西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導指出，根據「熟悉這起事件的官方消息人士」說法，事發在加泰隆尼亞（Catalan）馬塔洛（Mataro）一處停車場，亞馬爾的父親納斯拉烏（Mounir Nasraoui）外出遛狗時與一群人發生口角，隨後遭這些人回頭攻擊，在停車場被捅了數刀。

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▲西班牙足球金童亞馬爾（右）的爸爸（左）驚傳遭砍傷。（圖／路透）

負責調查的加泰隆尼亞地方警察並未公開證實這起事件，也未回覆法新社記者的置評要求。 先鋒報報導說，警方已逮捕一些人歸案。

事發地點馬塔洛位在巴塞隆納（Barcelona）以北約30公里。亞馬爾在這裡長大，且父親和祖母至今仍是當地居民。

17歲的亞馬爾進球後習慣比出的304手勢，代表的就是這個加泰隆尼亞街區的郵政區域碼。

亞馬爾15歲首次披掛西甲足球勁旅巴塞隆納隊戰袍上場，沒多久就躍升成菁英等級的球星，並在今夏2024歐洲國家盃4強創下歐國盃史上最年輕球員進球紀錄，是西班牙隊贏球功臣，也是球隊最終奪冠的關鍵之一。

▲西班牙天才前鋒亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

而他早在叱吒足球場之前，2007年就曾因為拍攝慈善照與梅西（Lionel Messi）產生交集而小有名氣。

當時年僅20歲的梅西在巴塞隆納諾坎普球場（Camp Nou）更衣室為慈善日曆拍攝系列照，而他幫忙洗澡並抱在懷中的6個月大嬰兒正是亞馬爾。

17年後，亞馬爾的父親在社群平台IG分享這張照片，並寫下：「兩個傳奇的開始」，在網路上引發熱議。