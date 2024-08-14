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跆拳道甜心羅嘉翎骨裂拚奧運　孫家閎感同身受傳訊打氣

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎強忍左腳骨裂拚戰，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣跆拳道女將羅嘉翎帶傷征戰巴黎奧運首輪止步，同樣曾遭遇骨裂傷勢的武術好手孫家閎今天說，能感同身受，理解選手承受多大壓力，也有特別傳訊息給羅嘉翎為她打氣。

武術好手孫家閎、田徑小將林子婕今天出席2024武動全能體育嘉年華記者會，兩人受訪時都提到，日前都有關注巴黎奧運台灣選手的賽事。

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剛結束赴日本交流返台的孫家閎表示，印象最深刻的是台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟金牌戰，即使熬夜、隔天還要教學，也想看到最後一刻。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎強忍左腳骨裂拚戰，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

孫家閎過去征戰雅加達亞運時，曾飽受右腳脛骨骨裂傷勢所擾，看到這次跆拳道女將羅嘉翎在巴黎奧運同樣受左腳骨裂傷勢影響，他表示，很心疼、能感同身受，能體會她承受多大壓力。

孫家閎過去在國訓中心集訓時認識羅嘉翎，他透露，這次也有特別傳訊息向對方說加油。

另外，13歲小將林子婕原是短跑選手，升上國中後才開始練跨欄，今年4月全中運國女組100公尺就跑出13秒80成績，練跨欄不到1年就成為史上最快國中生。

林子婕優異的表現讓她有了「新北小紀政」稱號，但她謙虛地說，自己還有一段距離，還須要努力提升成績。

▲▼2023臺灣運動產業博覽會，武術國手孫家閎。（圖／記者李毓康攝）

▲武術國手孫家閎。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 2024奧運2024奧運跆拳道2024奧運台灣之光巴黎奧運羅嘉翎孫家閎

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