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大聯盟最新MVP票選出爐！　大谷翔平穩居第1、賈吉面臨追兵

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網公布最新MVP評選，兩聯盟由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、道奇日籍球星大谷翔平領跑。

目前以42支全壘打、107分打點、101次保送，攻擊指數1.165領先全聯盟的賈吉獲得33張第1名選票。文章內也指出，2年前賈吉單季敲出62支全壘打創下美聯紀錄，本季也有望再度挑戰單季60轟。

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不過皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）也獲得11張第1名選票，自7月開始，繳出打擊率0.442、10支全壘打、33分打點和攻擊指數1.266的出色表現；本季打擊率0.347、164支安打和100得分面均領先全聯盟， fWAR（8.1）和 bWAR（7.6）都僅次於賈吉，可說是賈吉的最大勁敵。美聯MVP排名3到5名分別是索托（Juan Soto）、韓德森（Gunnar Henderson）、拉米瑞茲（José Ramírez）。

相較美聯，國聯MVP競爭沒那麼強烈，大谷翔平獲得37張第1名選票，目前他以37支全壘打和攻擊指數1.008領先國聯，盜壘也有33次，有望成為大聯盟史上第6位單季「40轟40盜 」球員，也有望在4年內第3度拿下MVP，並成為名人堂成員羅賓森（Frank Robinson）之後，史上第2位在兩聯盟都獲選MVP的球員。

國聯MVP排名第2的是響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte），他獲得6張第1名選票，這也是馬提本季首度擠進前5名，過去18場比賽攻擊指數1.328，並擊出 11 支全壘打。其餘3到5名分別是克魯茲（Elly De La Cruz）、哈波（Bryce Harper）、林多（Francisco Lindor）。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平洋基賈吉

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