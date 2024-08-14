戴資穎下周回歸！榮膺日本賽頭號種子　王齊麟攜手新搭檔出擊

▲台灣球后戴資穎下周回歸賽場，日本賽16強很可能再碰好友依瑟儂。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎淚灑巴黎結束個人奧運最後一舞後，確定出戰20日開打的超級750系列日本公開賽，因為南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和西班牙名將馬琳都缺席，目前排在世界第4的小戴榮鷹女單頭號種子，根據籤表，16強賽很可能再碰泰國好友依瑟儂。

戴資穎受雙膝傷勢影響，止步巴黎奧運小組賽，最後一舞敗給好友依瑟儂，兩人落淚相擁，畫面十分感傷。小戴日前坦言現在想起奧運最終戰的結果和場上的一切，眼淚就會不自覺掉下來，所幸經過休養後，她的傷勢狀況有所好轉，她昨(13)日決定出戰20日開打的日本公開賽。

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▲戴資穎返台休養後，傷勢狀況有所好轉。（圖／路透）

由於安洗瑩槓上自家羽協宣布不打，陳雨菲和在巴黎奧運4強賽遭逢嚴重膝傷的馬琳也缺陣，世界排名第4的小戴榮鷹日本賽女單頭號種子，首輪對手是印度女將查利哈，若沒有意外的話，16強賽將再碰好友依瑟儂，展開兩人第37度對決，包含巴黎奧運在內，過去36次交手，小戴以20勝16敗佔有優勢。

戴資穎後續是否繼續出戰南韓公開賽或台北公開賽，則要視她的身體狀況而定。

另外，在巴黎奧運完成史無前例男雙2連霸的王齊麟，由於搭檔李洋將在台北賽後正式退休，他下周日本賽將與新搭檔邱相榤首次攜手出擊國際賽，32強賽就將強碰世界排名第6的印尼組合阿爾弗蘭、阿利安托。

▲王齊麟下周將出戰日本賽 。（圖／中華奧會提供）