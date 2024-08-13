周佳樂生涯首轟！悍將台東踢館兄弟　張育成首度返鄉跑回2分

▲▼周佳樂。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將13日來到台東棒球場作客中信兄弟，後段棒次發威，葉子霆雙安都點燃火力，周佳樂開轟助威，最終以7比1獲勝。杰戈主投5.2局因強襲球提前退場，打線支援下奪第3勝，也獲選MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將2局上突破盧孟揚，范國宸、戴培峰掃安打，孔念恩擊出滾地球進帳1分，葉子霆延續攻勢再敲安打添加1分，取得2比0領先。

悍將3局上再發威，李宗賢率先安打開路，張育成選到保送，蔣智賢、范國宸接連安打帶回2分。盧孟揚先讓申皓瑋敲飛球，隨即又投出保送，不過適時回穩連解決2人沒有再失分。

兄弟4局下反攻，許基宏敲安打，陳俊秀利用游擊手張育成返台首度發生失誤上壘，江坤宇適時安打追回1分。儘管被攻佔上一、二壘，杰戈對岳東華飆關鍵三振止血。

悍將6局上兩出局後，葉子霆突襲短打攻佔上壘，周佳樂轟出兩分砲拉開比數，也將盧孟揚打退場。20歲盧孟揚本季第3場先發，突破生涯最長局數，失6分也是生涯新高。

▲張育成跑回2分。（圖／富邦悍將提供）

杰戈6局下挨陳俊秀安打後，連解決2出局，隨後企圖徒手接岳政華敲出的投手滾地球，但仍形成內野安打，保險起見悍將也決定換投，由歐書誠化解危機。

張育成7局上選到保送，再度為悍將開啟一波攻勢，蔣智賢利用二壘手失誤上壘，申皓瑋安打添加1分，拉開至7比1，最終就以6分差獲勝。

杰戈主投5.2局，用了101球，被敲8安打，奪7次三振， 失1分，拿下本季第3勝，也獲選MVP。歐書誠、岳少華、王尉永、富藍戈接連登板守住勝利。悍將全場9支安打，比兄弟少1支，不過有效串聯攻勢，周佳樂轟出生涯首轟最亮眼，張育成改打第2棒，3打數皆熄火，不過兩保送上壘都跑回本壘得分。

▲杰戈。（圖／富邦悍將提供）