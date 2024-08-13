陳念琴大腦控制台好多「樂樂」　東奧是轉捩點

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊銅牌陳念琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

被粉絲稱為「超級E人」的抗癌女拳鬥士陳念琴，巴黎奧運期前散發滿滿的正能量。她的大腦控制台似乎住著許多「樂樂」，東京奧運正是改變心態的轉捩點。

2018年底，陳念琴身體出現變化，對她的拳擊生涯造成極大衝擊。她不輕言放棄，邊治療、邊備戰，在東京奧運挺進8強，雖然最終無緣晉級，但已突破上屆成績。她也在賽後激動親吻擂台，直言這舞台得來不易。

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陳念琴當時是到奧運結束後才透露病情，且成功戰勝病魔。今年第3度出征奧運，她成功摘銅帶回獎牌，用自己的故事傳遞正能量，告訴大家，能登上五環殿堂，是堅忍不拔的自己與信仰。

巴黎奧運期間，陳念琴成為大家的太陽，時時刻刻散發著正能量。這次心境和東京奧運有很大的不同，她直言，東京奧運是一大轉捩點。

「我覺得最主要是心態的改變，經過了一些事情，自己能夠調整好、再站到奧運這麼大的競賽舞台，我希望能呈現的是一個正能量，而不是負面的那一面。」不喜歡把自己生病的事情掛在嘴邊，陳念琴說，「你的辛苦不需要去跟任何人解釋，因為沒有人會替你感到難過、或者是辛苦，希望可以把正能量『push』出去，給不同領域的人一股力量。」

「我們在這麼高的舞台就是要去展現運動家精神。」台上相互切磋、台下是朋友，陳念琴認為這正是運動家最好的精神，「希望把這種能量帶給大家，我們一起經過那麼多的努力，同時我們也可以在台上，去享受這個就是觀眾給我們的支持。」

除了陳念琴，另一子弟兵吳詩儀也在女子拳擊60公斤級拿下銅牌，教練柯文明帶著滿意的笑容說，「兩個女兒」在巴黎已經幫他過了父親節，「兩面銅牌是最好的禮物。」他也認為，比起「吳琴」戰隊，兩人更適合「琴儀戰隊」，期待他們下屆洛杉磯奧運，帶回更亮的獎牌顏色。