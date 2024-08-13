宣傳2028棒球回歸奧運　WBSC影片驚喜出現林哲瑄與台灣應援

▲WBSC宣傳片有台灣應援片段。（圖／截自WBSC頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）在社群媒體上發布了一段33秒的影片，宣傳2028年洛杉磯奧運的棒壘球項目即將回歸！該影片中，驚喜看到台灣球迷的應援畫面，還有台灣好手林哲瑄滑壘一幕。

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棒壘球項目在2012年倫敦奧運和2016年里約奧運期間被排除在外，直到2021年東京奧運才回歸，當時的棒球項目金牌戰是收視率最高的體育項目。

洛杉磯奧運將再次增設棒壘球，世界棒壘總會（WBSC）主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「我們很高興棒壘球獲得奧會會議確認為2028年奧運的一項目，棒壘球將吸引百萬名球迷參與盛會，特別是美國，那裡是很多偉大球員的故鄉。」

棒球項目首次登場是在1992年的巴塞隆納奧，在洛杉磯奧運將是第7次進入奧運比賽項目。這段期間包含1996年亞特蘭大、2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運、以及2021年東京奧運，都有棒球項目。

至於壘球項目則將是第6次被列為奧運比賽項目，包含亞特蘭大、雪梨、雅典、北京及東京都有納入壘球項目。洛杉磯奧運官方近期宣布，將在奧克拉荷馬市一座可容納13000人的壘球場地舉行比賽。