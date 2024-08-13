運動雲

>

霹靂舞一哥孫振「沒回台灣」！　下一站行程曝

霹靂舞好手、掌旗官孫振未回台！　將在「這地區」持續征戰

▲台灣霹靂舞好手孫振。（圖／達志／路透社）

圖、文／CTWANT

2024巴黎奧運正式落幕，昨（12）日多名台灣好手紛紛搭機回台時，卻未見台灣史上首位「跳進奧運」，同時也是壓軸登場的霹靂舞選手孫振（Quake）。事實上，孫振在奧運結束後，還要在歐洲其他地區參加舞蹈節、賽事。

巴黎奧運首度把「霹靂舞」（breaking）納入競賽項目，台灣派出了年僅24歲的孫振出戰，雖然他於小組賽中無緣8強，卻也在其中一場Battle拿下壓倒性勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫振在本屆賽會擔任開幕典禮的掌旗官，在奧運開始前就抵達法國，與「羽球一姐」戴資穎一同掌旗。後來，隨著霹靂舞賽事的展開，孫振在台灣時間11日凌晨正式上場，也參加了12日的閉幕典禮。

據了解，孫振在本屆奧運結束後，將會先前往荷蘭，參加8月16日至18日的國際嘻哈舞蹈節（IBE），並於8月底會飛往斯洛伐克，參與歐洲大型賽事「OutBreak Europe」。

另外，霹靂舞本就不是奧運固定項目，2028年洛杉磯奧運暫時未將霹靂舞納入其中，也無法得知2032年的布里斯本奧運是否會將霹靂舞加入賽程。不過，包含上屆的2022杭州亞運，以及下屆2026名古屋亞運，都已設有霹靂舞項目。

延伸閱讀
婆婆「1理由」要求她去收普渡供品　媳婦傻眼：吃我夠夠
砸720萬給兒結婚買房！兒不滿足要他加碼「做這事」　老父嘆：想到心就痛
31歲女工程師業餘練跑　參加巴黎奧運「大眾馬拉松」！奪女子組第一

關鍵字： 霹靂舞孫振奧運台灣體育

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

英國跳水王子奪銀「宣布退役」　曝再次參賽理由：6歲兒子想看

英國跳水王子奪銀「宣布退役」　曝再次參賽理由：6歲兒子想看

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

愛爾蘭泳將奧運閉幕式「醫院內度過」　2天前在塞納河出賽

愛爾蘭泳將奧運閉幕式「醫院內度過」　2天前在塞納河出賽

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

熱門新聞

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣女兒回家了！林郁婷新身份揭曉

2陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

3即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

4林郁婷眼睛不舒服　母：應是時差跟長途飛行影響

5奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

最新新聞

1林郁娘奪冠獲選「巴黎奧運精彩時刻」

2歡迎吳詩儀歸國　吳家雞湯麵今日公休

3要拚奧運金牌！　陳念琴夢想還沒到手

4超人力霸王主題日　兩天贈品限量送

5英「跳水王子」戴利：獎牌忘在選手村

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

打擊教練告知規則才放心　吉力吉撈談爭議滿貫彈

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366