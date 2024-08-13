霹靂舞一哥孫振「沒回台灣」！　下一站行程曝

▲台灣霹靂舞好手孫振。（圖／達志／路透社）

圖、文／CTWANT

2024巴黎奧運正式落幕，昨（12）日多名台灣好手紛紛搭機回台時，卻未見台灣史上首位「跳進奧運」，同時也是壓軸登場的霹靂舞選手孫振（Quake）。事實上，孫振在奧運結束後，還要在歐洲其他地區參加舞蹈節、賽事。

巴黎奧運首度把「霹靂舞」（breaking）納入競賽項目，台灣派出了年僅24歲的孫振出戰，雖然他於小組賽中無緣8強，卻也在其中一場Battle拿下壓倒性勝利。

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孫振在本屆賽會擔任開幕典禮的掌旗官，在奧運開始前就抵達法國，與「羽球一姐」戴資穎一同掌旗。後來，隨著霹靂舞賽事的展開，孫振在台灣時間11日凌晨正式上場，也參加了12日的閉幕典禮。

據了解，孫振在本屆奧運結束後，將會先前往荷蘭，參加8月16日至18日的國際嘻哈舞蹈節（IBE），並於8月底會飛往斯洛伐克，參與歐洲大型賽事「OutBreak Europe」。

另外，霹靂舞本就不是奧運固定項目，2028年洛杉磯奧運暫時未將霹靂舞納入其中，也無法得知2032年的布里斯本奧運是否會將霹靂舞加入賽程。不過，包含上屆的2022杭州亞運，以及下屆2026名古屋亞運，都已設有霹靂舞項目。

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