狂熱足球迷？　杜蘭特成為法甲豪門巴黎聖日耳曼股東

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

根據ESPN報導，四屆奧運金牌得主、NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）成為三屆法甲衛冕冠軍巴黎聖日耳曼的股東之一，一位消息人士透露給ESPN，杜蘭特自掏腰包數百萬美元加入該俱樂部。

杜蘭特透過美國投資基金會Arctos Sports Partners購買巴黎聖日耳曼股份，該基金會於2023年購買了巴黎聖日耳曼12.5%的股份，巴黎聖日耳曼的估值為46億美元（約等於14.93兆新臺幣），杜蘭特成為股東的目的是從行銷和贊助的角度進一步發展巴黎聖日耳曼品牌在美國的品牌行銷。

今年35歲的杜蘭特目前效力於NBA鳳凰城太陽隊，除了是一名足球迷外，也是美國職業足球大聯盟球隊費城聯的部分所有者。除此之外，杜蘭特與巴黎聖日耳曼主席赫萊菲（Nasser Al Khelaifi）也有私交，在投資之前曾多次參觀巴黎訓練場和王子公園體育場。

El jugador de la NBA, Kevin Durant (Phoenix Suns) se ha convertido en accionista minoritario del PSG pic.twitter.com/3Srs2OfgX4 — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) August 13, 2024

巴黎聖日耳曼為法國頂級聯賽中最有威望的足球俱樂部，自2012-13賽季以來，包括過去三個賽季，該隊已十次奪得法甲冠軍，並且是歐洲冠軍聯賽的中流砥柱強隊。巴黎聖日爾曼自2011年起就歸卡達體育投資公司所有。