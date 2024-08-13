愛爾蘭泳將奧運閉幕式「醫院內度過」　2天前在塞納河出賽

▲愛爾蘭泳將威芬在奧運閉幕式前送醫，無法擔任掌旗官。（圖／翻攝daniel.wiffen）



文／中央社

在巴黎奧運奪下2面獎牌的愛爾蘭男子泳將威芬今天表示，他11日因腸胃不適「緊急」就醫而缺席閉幕式。他9日才參加在塞納河舉行的馬拉松泳賽，令人對這條河的水質質疑再起。

法新社報導，威芬（Daniel Wiffen）在本屆奧運勇奪男子800公尺自由式金牌和男子1500公尺自由式銅牌，他本來應該在昨天舉行的閉幕式擔任愛爾蘭代表團掌旗官，結果卻未見蹤影。

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威芬11日清晨在社群媒體平台X發文表示：「感謝所有關心我的人。錯過昨晚擔任掌旗官的機會，我非常失望。我昨天感到腸胃非常不舒服而緊急就醫，目前正在接受治療，現在感覺比較好。」

威芬9日參加在貫穿巴黎市中心的塞納河（River Seine）舉行的男子10公里馬拉松泳賽，最後以1小時58分成績排名第18。他並未稱自己生病與河水有關，主辦單位也強調，選手的健康問題不應自動歸因於塞納河。

然而，7月31日在塞納河舉行的男子和女子鐵人三項泳賽部分，在所有100多位跳入河中的選手當中，至少有3位通報生病。其中比利時女將米歇爾（Claire Michel）在承受病毒引起的3天嘔吐和腹瀉後，也需要就醫。

巴黎為了奧運，砸下14億歐元（約新台幣497億元）改善下水道和水處理系統來提升塞納河水質，但這條混濁的河在比賽期間仍擺脫不了汙染問題。

由於夏季陣雨和暴風雨，導致未經處理的廢水排入塞納河，使得有好幾次水質檢驗都未過關。原本排定有11天的賽事和訓練在河中進行，最後只有5天的水質通過檢驗。

巴黎奧運主辦單位堅稱，在塞納河進行比賽時，衛生當局和單項協會的水質監測鎖定的2種細菌大腸桿菌和腸球菌，都在可接受範圍內。

5日在鐵人三項混合接力賽摘金的德國男子選手赫威格（Tim Hellwig）賽後對媒體記者表示：「如果約有99%的運動員（在塞納河游完後）沒出任何問題，我想就沒事。」