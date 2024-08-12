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機上廣播讚林郁婷「台灣女兒」爆掌聲　全文曝光：金牌是最好回擊

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女兒」林郁婷為台灣奪下史上首面拳擊金牌，12日搭機踏上歸國之旅。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

2024巴黎奧運落幕，最後一批中華隊選手們12日也搭機返台。不過，這次長榮班機起飛前，機上特別以中英文廣播感謝吳詩儀、陳念琴及楊俊瀚為國爭光，並以「台灣女兒」介紹這次飽受外界誣衊、奪下台灣史上首面拳擊金牌的林郁婷，讓全機感動送上熱烈掌聲。

值得一提的是，機上廣播還引用唐代詩人李白所作的《行路難》詩句，「長風破浪會有時，直挂雲帆濟滄海」致敬林郁婷，還提到「金牌就是最好的回擊」，讓機上乘客為之動容，除了送上掌聲與歡呼，也拿出手機錄下這特別的一刻。

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目前預計，中華隊選手搭乘的BR88班機將在13日上午7點11分抵達桃園國際機場。繼上屆東京奧運前例，這次總統賴清德也指示，由3架F-16V戰機升空伴飛，屆時選手返抵國門後，將在機場以「水門禮」儀式迎接。

機上廣播全文如下：

在這架班機上，有代表台灣前往巴黎參賽的中華隊選手，包括田徑、拳擊、桌球項目，我們非常榮幸今天可以陪伴他們一起回家，感謝所有選手們的傑出表現，你們是我們台灣的驕傲，在此特別恭喜吳琴戰隊的吳詩儀小姐、陳念琴小姐，雙雙榮獲奧運拳擊銅牌的榮耀。

拳擊女王陳念琴，非常堅強地度過各種難關，此次表現驚艷國際；拳擊美少女吳詩儀，展現了苦練的驚人實力，令人讚賞；擔任本次中華奧運閉幕式掌旗官的『台灣最速男』楊俊瀚先生，不斷追求極限運動家的精神，讓全世界看見台灣選手滿滿的衝勁。

此外，本班機還有另一位閉幕式的掌旗官，她不但是台灣的拳后，也是全世界的拳后，她就是我們力挺的「台灣女兒」林郁婷小姐，在此恭喜林郁婷用畢生所學，為台灣奪取史上第一面拳擊金牌，屢次在擂台上以實力證明自己，金牌就是最好的回擊，永不放棄的拚戰精神令人動容，長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海，謝謝郁婷小姐，讓全世界看到我們台灣的驕傲。

關鍵字： 台灣女兒林郁婷

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