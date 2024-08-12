快訊／郭婞淳奪銅後首發文：讓大家失望了

▲巴黎奧運中華隊返台-郭婞淳。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎奧運「舉重女神」郭婞淳在舉重項目59公斤級摘銅，11日早上返抵國門，吸引大批粉絲接機。對於這次的奧運奇幻之旅，郭婞淳今（12）日於臉書粉絲專頁上發文，回顧一路走來的心路歷程，並感謝身邊家人朋友以及粉絲的支持。

郭婞淳臉書全文如下：

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雖然有點不完美，但很真實

巴黎奧運以235公斤的成績銅牌結束。

雖然沒有遇見石川祐希，但一直想著他說的那句話：「奧運不是終點，世界頂尖才是目標」

就像自己說的：「我的巔峰已過」，

我自己其實很清楚所以無需別人來告訴我，

這兩年少不了那些不被看好的聲音，更多是酸言酸語認為妳年紀大成績越來越差

這時候應該要穿插如懿傳純妃所說的「誰沒有老的那一天」

真的越來越喜歡李國修老師的那句話「人一輩子做好一件事，就功德圓滿了」，所以謝謝那些相信我的聲音，好險有你們 那些相信是已經昇華成不單單只是為了要妳贏，而是真心的那種深深祝福

士弘哥的那句話：『我終於明白，對於她來說，競技場上永遠都有值得她挑戰的目標，關鍵是她自己的念想，喔，不，我忘了，這就是郭婞淳的「婞念」。』自己看了又哭了因為他真的很能夠把我們做的事情，追逐的過程換成文字表達出來！能被理解的感覺真的很大心

2011-2024 這14年來除了2014年受傷、2020年疫情以外的這些年一直想證明自己在58公斤級和59公斤級的競爭力！那時候我一直努力很想朝著總和250公斤前進，但直到現在我的國際賽成績，最好的狀態停留在58公斤級的249公斤總和以及59公斤級總和247公斤，喔對！2019那年世錦賽比完後接著比世界盃比64公斤級總和還有245公斤

「證明我還存在在這個59公斤的量級。」

這麼多年隨著對手的變換，我很幸運自己還能在國際舞台上競技，而且還是有稍微一點點競爭力啦

有人說什麼有傷為什麼不讓年輕人去？

因為奧運資格必須要靠自己拿的，所以運動員需要一直參賽拿積分、維持排名，所以能站上奧運舞台真的是非常不容易的事情，所以請給所有選手多一點點鼓勵

我想先謝謝自己堅持這麼久，四屆奧運三面獎牌以及每一場國際賽事，除了疫情年還有受傷那一年以外，我的總和成績似乎都有達到230公斤以上，總和235公斤這個數字放在心上很久很久，因為我記得林敬能教練從帶我就和我說過總和230公斤以上就是一個檻，所以始終都希望自己能夠維持230公斤以上的成績！（就是大概抓舉100公斤，挺舉130公斤這樣）

直到今天回想過去，似乎也沒有讓自己失望

雖然我老是覺得自己沒有把握好、沒比好

但今天我還是想對自己說聲 「謝謝郭婞淳」

謝謝妳承載傷痛與我並肩奮戰直到現在！

走到後來，不為誰，

只是為了證明堅持一件事需要多大的「婞念」。

凡走過必留下痕跡，不管足跡有多小！

辛苦妳了

謝謝所有到現場為我加油的大家，讓我在法國比賽有主場的感覺，你們就知道你們有多誇張

真的很感動，每一聲「郭婞淳」都能觸動我的淚腺，謝謝您們

也謝謝所有在電視、手機前為我助聲吶喊的大家，沒有把握好，讓大家失望了～

感謝我的團隊

林敬能教練、高凱文教練、廖志明教練、林聖章醫師、體能訓練師鄭玉兒、物理治療師周詣倫、我的學姊洪萬庭，也謝謝在奧運期間協助我調整的按摩師鄭富元大哥和他徒弟旭志大哥，以及我的陪練欣潔、佳晏、千嫆、文哲、還有謝謝防護員辜羿璇的協助！

謝謝你們在這段期間包容我似雲霄飛車的情緒，協助我準備奧運，也給予我很大的扶持和鼓勵！

也特別謝謝林瀛洲醫師幫我做PRP 治療、左營海總高壓氧中心的大家、輔仁醫院、中正骨科、幸福診所…等。

還有最重要的林鴻道主席，從以前到現在始終給我最大的鼓勵與支持，讓選手們有最堅強的後盾！

謝謝我的家人朋友們、愛我和我愛的人

你們永遠都是我最堅強的後盾

謝謝尚儀教練、萬芳姊出發前特別送我御守希望我一切順利

謝謝我的經紀公司啟程國際運動行銷以及我的經紀人，感謝你們體諒我以及全力協助我，幫助我和贊助商以及代言廠商協調讓我可以在整個奧運備戰期間更專注在備戰上，我覺得很抱歉自己有點任性 但很感謝你們

謝謝我的贊助廠商和基金會

富邦金控、TOYOTA、台灣大哥大、Under Armour以及弘道基金會一直以來給予我非常多的支持和幫助！

謝謝我的代言合作夥伴

居家先生、Tutor ABC、研華文教基金會、CCSA

還有重要的中華奧會、體育署、國訓中心、長榮航空、舉重協會、輔仁大學全力支持協助！

更重要的是謝謝這次前往奧運的所有團員、工作團隊不論是選手村內還是選手村外的運動中心、物治中心、膳食公寓的所有人，辛苦您們了！

也很謝謝所有媒體記者們 讓更多人看見我們，讓更多人看見我們追逐夢想和目標的心路歷程！

謝謝大家經歷這麼漫長的時間準備和努力，就是為了讓我們選手教練在巴黎奧運期間能夠有更龐大的支援和幫助，辛苦了！謝謝大家

最後謝謝看完的你們，我會繼續努力，請大家繼續為郭婞淳加油

#婞念

不少粉絲朋友在留言處加油表示，「辛苦了！ 好好休息唷！」、「喜歡妳～善良又充滿活力的妳！」、「看得好感動，謝謝妳的努力和堅持，台灣有妳真好！」、「辛苦了超強的！」、「女神加油妳已是最棒的」、「看完文章好感動，謝謝妳的努力讓全世界認識台灣，在我們心中妳永遠是金牌」、「我們永遠的女神」、「辛苦了❤️以妳為榮」。