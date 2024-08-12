巴黎奧運最夢幻！NBA兩天王一起說晚安　詹皇：把球傳給柯瑞就行

▲詹姆斯與柯瑞一起比出晚安慶祝手勢 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運完成5連霸壯舉，NBA兩大看板球星詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)夢幻合體，還在金牌戰一起比出「晚安」慶祝動作，讓全世界籃球迷看得如癡如醉。終於能和「咖哩大神」在正式比賽中聯手，詹皇讚嘆不已，直言只要做好防守，不斷傳球給柯瑞就行。

已經36歲的柯瑞依舊是一張娃娃臉，且仍處於巔峰狀態，首次踏上奧運賽場，他前4戰意外低迷，場均僅7.5分，拿手的三分則是20投5中，不過在關鍵的4強賽與金牌戰，他恢復了「咖哩大神」的本色，兩戰合計轟了60分，包辦17顆三分球，包括金牌戰最後3分鐘連砍4顆殺死比賽的三分彈。

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▲柯瑞將晚安慶祝帶到奧運賽場。（圖／達志影像／美聯社）

在柯瑞命中終結比賽的三分後，另一位天王詹姆斯興奮地一起「說晚安」，這是柯瑞專屬的慶祝動作，他2年前在季後賽對上金塊，首次比出晚安手勢，之後這個動作在全球爆紅，其他領域的運動明星也紛紛仿效，他本人曾解釋，「這個動作就是今天工作做得很棒的最後訊號。」

詹姆斯2年前公開點名，最想聯手的球員就是柯瑞，「我喜歡關於他的一切。」終於如願在巴黎奧運當隊友攜手爭金，這成了讓他永生難忘的體驗，「你只能對他的才能感到讚嘆。顯然，我以前在對面看過(指當對手)，但擁有他在你身邊，你只要好好防守，並在另一端找出其他方法，不斷找到他、不斷把球傳給他。」

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）