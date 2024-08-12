故意保送賈吉後轟三分砲　史坦頓：我必須站出來　

▲「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（12日）在主場迎戰德州遊騎兵，三本柱賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）都有開轟紀錄，終場洋基就以8比7力退遊騎兵，成為本季繼金鶯後第2支拿到70勝的球隊。

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1局下半條紋軍團就靠著史坦頓的高飛犧牲打先馳得點取得領先，3下索托在1好3壞的時候咬中遊騎兵左投希尼（Andrew Heaney）一顆失投的90英里速球，一棒扛出右外野大牆形成2分砲，5局下史坦頓在前一棒賈吉被敬遠後用棒子證明自己，補上一發3分砲幫助球隊擴大領先。

7下索托上演單場雙響砲，本季第30轟出爐，下一棒賈吉也背靠背開轟，本季第42轟出爐，洋基球場上演煙火秀，取得8比3領先。

客隊遊騎兵則是在8局上靠著洛爾（Nathaniel Lowe）以及凱利（Carson Kelly）兩發全壘打追到6比8。9上洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）狀況不甚理想，2出局一三壘有人時被賈西亞（Adolis García）敲安，遊騎兵追至7比8一分差， 所幸最後霍姆斯解決塔維拉斯（Leody Taveras）化解危機，收下本季第25次救援成功，終場洋基就以8比7力退遊騎兵，成為本季繼金鶯後第2支拿到70勝的球隊。

史坦頓在賈吉被故意保送後轟出全壘打，這是過去八場比賽中賈吉第六次被敬遠，對此史坦頓也有所回應，「這是比賽的一部分」，他說道，「賈吉是一位空前的天才，所以就會發生這種情況，我必須做今天發生的事情（指全壘打），避免敬遠再次發生發生，這是比賽的一部分。

「我上壘了，希望我身後的人能做好他們的事情，今天一切都很成功」賈吉也對陣中表現感到非常滿意。