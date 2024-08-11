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合體王柏融開球重現聖筊　王齊麟：真的很像李洋　

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹11日台北大巨蛋主場，特別邀請王齊麟擔任開球嘉賓，金牌搭擋李洋因個人行程無法參與，於是請「金牌大王」王柏融擔任替身，王齊麟直呼，「真的長得很像。」

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王柏融穿「84」號並繡上李洋字樣的球衣與王齊麟一起登場，接受全場球迷歡呼，還把戴在脖子上的金牌拿下來讓王柏融也戴上金牌。

由曾在威廉波特為國爭光的國科會主委吳成文擔任開球打者，王柏融換回自己的球衣，一起參與開球儀式。與上屆奧運在桃猿球場開球不同，這次特別讓他拿著羽球拍開球，王齊麟開球前坦言，「緊張感沒有比奧運金牌戰少，很興奮也很緊張。」

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，王柏融一同參與開球儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，王柏融一同參與開球儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，與王柏融一同重現爆紅的麟洋配奪勝「聖筊」姿勢。（圖／記者李毓康攝）

開球結束後，王柏融與王齊麟還準備特別橋段，王柏融往前趴在地上，王齊麟則向後仰，重現經典一正一反「聖筊」慶祝動作。

王齊麟笑言，「他真的很像李洋，柏融是很知名的棒球選手，一開始也很緊張，但他很好笑也很親切，所以跟他互動很好玩。」突然把金牌戴在王柏融身上，讓王柏融露出驚喜的表情，王齊麟透露，「因為他很像李洋，跟李洋一起拿金牌，所以也很想跟他分享。」

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，王柏融一同參與開球儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，王柏融一同參與開球儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓，王柏融一同參與開球儀式。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字： 開球台鋼雄鷹王齊麟王柏融李洋

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