林郁婷談性別風波「我不是傳統女性的樣子」：但努力不能被抹煞

記者施怡妏／綜合報導

挺過性別風波壓力，「台灣女兒」林郁婷勇敢堅定的態度面對，搶下奧運金牌，在頒獎當下也忍不住流下感動淚水，但其實林郁婷被抹黑不是第一次了，2023年世錦賽遭國際拳擊總會（IBA）以「性別生化指數異常」為由取消銅牌，林郁婷坦言，「不能因為我不是傳統女性該有的樣子，就抹煞了我跟教練的努力」。

▲林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）



[廣告]請繼續往下閱讀...

其實林郁婷被抹黑不是第一次，今年2月林郁婷上知名主持人李四端主持的《大雲時堂》，談到2023年世錦賽，國際拳擊總會（IBA）以「性別生化指數異常」為由取消銅牌，林郁婷坦言，亞運會拿到金牌，「如假包換，畢竟我也是經過大賽檢驗過，就是沒有問題，不然我怎麼有辦法去參賽，而且我還參加三次」。

林郁婷坦言，心情上確實有些低落，也稍微感到不舒服，一直以來都比較喜歡中性的打扮，言行舉止也比較大喇喇，「但不能因為我的外貌，不是保守派傳統女性該有的樣子，就抹煞我跟教練的努力，我們一路走過來的努力」。

她透露，曾想過綁個小辮子，或是做出「合乎大家對女性期待的樣子」，希望可以打消大家對她的性別疑慮，但發現好像沒有太大的作用。教練曾自強坦言，不怕面對檢驗，「我更希望你每一次都來檢驗我，人生就是必須接受挑戰」。