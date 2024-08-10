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台灣霹靂舞一哥孫振今晚登巴黎奧運　「相信今天會永生難忘」

▲孫振將出擊巴黎奧運，將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）

▲台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／國訓中心提供）

記者游郁香／綜合報導

霹靂舞是巴黎奧運新增的正式競賽項目，全世界只有男、女各16位選手取得本屆奧運門票，「台灣舞王」孫振就是其中之一， 他晚間將出戰分組循環賽，尋求挺進8強淘汰賽，他已經迫不及待要上場，「我相信今天會永生難忘，而且是快樂的日子。」

24歲的孫振是「921地震寶寶」，中文與英文名都與地震有關，中文「振」是地震的諧音，英文名字「Quake」也有地震、震動的意思，似乎出生就註定要「震動」世界。

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他11歲那年看到電影「舞力全開2」，被帥氣的街舞「煞」到，後來又看到歌手黃立行的MV裡，有個舞者在地板上做「鞍馬」動作，內心受到極大震撼，當下就決定要栽進霹靂舞的世界。

孫振大一時就立下要創造歷史的目標，今年6月的巴黎奧運資格賽布達佩斯站，他以總排名第10搶下奧運門票，成為台灣史上第1人。擔任我國開幕式掌旗官的他，今晚就要正式在奧運殿堂登場，他已迫不及待，「人的一生很長也很短，有這麼多形式的生命，能當人我覺得很特別。一輩子值得紀念的日子更是少數，但我相信今天會永生難忘，而且是快樂的日子。」

▲巴黎奧運霹靂舞選手孫振已在巴黎備戰 。（圖／體育署提供）

▲孫振今晚就要在巴黎奧運登場 。（圖／體育署提供）

孫振被分在D組，同組的有非洲霹靂舞錦標賽冠軍得主、摩洛哥的Billy，以及2名世界冠軍選手，荷蘭Menno和哈薩克Amir，必須取得分組前2名才能晉級8強淘汰賽，他已經準備好12套動作，初階目標就是闖進8強。

孫振表示，對他而言，勝利就是做到「問心無愧」，或許不是最後的贏家，但只要比昨天的自己跳得更好，達到設定的目標，「那一刻，就贏了自己」，「這一切可能就像蓋一棟自己都不知道會有多高的大樓，而最美好的，或許只是當我精疲力盡過後坐在這棟名為努力的大樓上，看到最遼闊的畫面！」

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