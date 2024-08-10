奧運男籃金牌戰將對戰地主法國　柯瑞點出注意事項

▲美國男籃柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國隊在巴黎奧運男子籃球4強賽逆轉擊敗塞爾維亞隊，陣中「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)投進9顆三分球、狂砍36分，他也談到金牌戰對地主法國的注意事項。

根據《Eurohoops》報導，36歲的柯瑞談到即將到來的金牌戰時表示，「法國隊一直表現得很好，他們在小組賽之後進行了調整，這將是一場硬仗，但我們會集中注意力，專注於執行比賽計劃，像過去幾場比賽一樣表現殺手本能。」

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柯瑞也指出，「在季後賽中，因為你與1支球隊連續對戰7場，所以你會非常熟悉對手，我們與塞爾維亞對戰過3場，因此可以在比賽中進行調整，而現在我們將挑戰尚未對戰的球隊。」

同時，身為地主的法國隊，柯瑞也表示他們有地主優勢，「我預期他們會打出一生中最出色的比賽，他們擁有主場優勢，我們也會打出最出色的表現應戰。」

出生於喀麥隆，同時擁有法國、美國的公民身分的恩比德(Joel Embiid)，本屆巴黎奧運「選美國棄法國」，讓法國人民相當憤怒，也讓他每次上場都引來噓聲，對此他表示，「說實話，我不知道為什麼我會受到那麼多批評，我只專注於贏得金牌，這是我唯一關心的。」

恩比德也表示，「這段時間很艱苦，離家和家人分開了幾週，但這群隊友讓這一切變得容易了許多，巴黎是一座很棒的城市，下一次奧運在洛杉磯，但我可能不會再代表美國隊了，而是喀麥隆。」

▲美國男籃恩比德(Joel Embiid)。（圖／路透）