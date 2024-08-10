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一度爆衝突！奧運女子沙灘排球　巴西擊敗加拿大奪金

▲▼奧運女子沙灘排球金牌戰，巴西對加拿大。（圖／路透社）

▲奧運女子沙灘排球金牌戰。（圖／路透社，下同）

文／中央社

巴西女子排球好手拉莫斯與莉絲波雅今天合作無間，在艾菲爾鐵塔前的臨時球場以2比1擊敗加拿大組合胡馬納-巴瑞德斯與威克森，奪下巴黎奧運女子沙灘排球金牌。

▲▼奧運女子沙灘排球銅牌戰，瑞士對澳洲。（圖／路透社）

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▲奧運女子沙灘排球銅牌戰，瑞士對澳洲。（圖／路透社）

路透社報導，在銅牌戰，瑞士組合赫貝利（Tanja Huberli）與布倫納（Nina Brunner）以21比17、21比15直落二，擊敗在東京奧運奪下銀牌的澳洲搭檔索拉（Mariafe Artacho del Solar）與克蘭西（Taliqua Clancy）。

以巴黎最知名地標作為完美背景，在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）燈光照射下，加上每得一分這個臨時球場就會播放震耳欲聾的音樂助陣下，巴西女排選手奪下隊史第2金。1996年亞特蘭大奧運首度增設沙灘排球，當年女子組冠軍就是巴西。 莉絲波雅（Duda Lisboa）說：「我好開心，我不敢相信這發生了。這非常特別，這是夢想成真。」

她說：「那些女孩締造歷史，我們滿懷感激，因為是由她們開闢新局。但現在我們也必須寫下自己的故事。」莉絲波雅指的是在1996年奪金的畢雷斯（Sandra Pires）與席瓦（Jackie Silva）。

▲▼奧運女子沙灘排球金牌戰，巴西對加拿大。（圖／路透社）

▲巴西組合奪金。（圖／路透社）

莉絲波雅與拉莫斯（Ana Patricia Ramos）是世界排名第一的組合，她們在金牌戰拿出超群表現，並在雀躍歡呼的群眾支持下展現奪金大熱門的實力。

▲▼奧運女子沙灘排球金牌戰，巴西對加拿大。（圖／路透社）

▲加拿大組合奪銀。（圖／路透社）

加拿大組合胡馬納-巴瑞德斯（Melissa Humana-Paredes）與威克森（Brandie Wilkerson）帶回銀牌，這是加拿大首度在女子沙灘排球奪牌。

現場身穿金黃色衣服的巴西粉絲人數多過加拿大人，而加拿大組合在第一局取得13比7領先，之後拉莫斯在網前連續兩次攔網，獲得現場觀眾熱烈歡呼。

在巴西吹起反攻號角時，拉莫斯也發揮了她的一些足球技巧，用頭部與胸部接球，讓球不要落地，讓觀眾看得入迷。雙方在6個局點來回廝殺後，最終由巴西拿下第一局。不過加拿大在第2局扳回一城。

▲▼奧運女子沙灘排球金牌戰，巴西對加拿大。（圖／路透社）

▲決勝局一度有衝突。（圖／路透社）

在決勝局，雙方一度瀰漫火藥味，但這時候DJ播放約翰藍儂（John Lennon）名曲Imagine，觀眾也跟著唱起歌來，讓現場情緒稍微緩和下來，場上選手也掛著笑容繼續比賽，巴西終場以26比24、12比21、15比10獲勝。 拉莫斯說：「比賽就是這樣，大家都想要贏，但現在都沒事了。我們很尊重她們。我們在場上交談（化解問題）。」

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關鍵字： 沙灘排球奧運巴西加拿大

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