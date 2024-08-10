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奧會主席再次捍衛林郁婷參賽權　明年決定下屆奧運是否納入拳擊

▲國際奧林匹克委員主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運拳擊項目飽受性別風波影響，奧會主席巴赫（Thomas Bach）再度挺身而出，捍衛林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）參賽權利。

由於國際拳總去年取消她們的獎牌資格，而國際拳總又因為內部腐敗而被退出國際奧會，沒有權利參與奧運拳擊項目的比賽管理。林郁婷與克莉芙還沒登上奧運舞台前，藉由外媒報導、名人渲染之下性別風波開始蔓延，就連前美國總統川普（Donald Trump）和作家JK羅琳都參與其中。

巴赫重申支持林郁婷與克莉芙，「這不是包容的問題，從未在過程中發揮作用，這是一個正義的問題，必須允許女性參加女性的比賽，而兩人都是女性。」

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▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

巴赫強調，「在這場文化戰爭中，XX或XY染色體是區隔男性與女性之間，並不像那些人說得這麼容易，科學上已經不再確定。兩人都是女性，她們有權參加女性比賽，這與包容性沒有任何關係。」

國際拳總懷疑她們染色體的問題，但沒有提出明確證據。當被問及奧會是否重新審視性別問題時，巴赫說，「如果有人提出可靠的科學系統，如何辨別男性與女性，我們是第一個會這樣做的組織。我們不喜歡這種不確定性，我們不喜歡現在整體現況，非常樂意對此進行調查。」

但國際拳總不斷透過各種方式表達立場，巴赫批評，「有人僅看著某些人就說『這不是女性』，這只是一個具有高度政治利益且不可信任的組織，毀謗運動的犧牲品。」

至於2028年是否延續拳擊項目，巴赫透露，「將於明年上半年做出決定，如果沒有可靠的合作夥伴，國際奧會不會在洛杉磯奧運中進行拳擊比賽。」

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光巴黎奧運性別風波拳擊

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