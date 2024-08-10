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門將伯傑撲出致命罰球　德國1比0擊敗西班牙奪女足銅牌

▲伯傑（Ann-Katrin Berger）。（圖／路透）

▲伯傑（Ann-Katrin Berger）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子足球銅牌戰，由德國迎戰西班牙，德國靠著陣中主將格溫（Giulia Gwinn）在下半場罰進打破僵局的12碼罰球外加門將伯傑（Ann-Katrin Berger）在比賽最後撲出西班牙續命的12碼罰球，德國最終1比0擊敗西班牙，贏得女足銅牌。

▲格溫（Giulia Gwinn）踢進12碼。（圖／路透）

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▲格溫（Giulia Gwinn）踢進12碼。（圖／路透）

開賽西班牙掌握大多球權以及攻勢，無奈雙方始終久攻不下，以0比0進入中場休息。下半場第63分鐘西班牙在禁區內犯規，白白送給德國一記12碼罰球的機會，格溫屏住呼吸，往左路穩穩踢進，幫助德國取得1比0領先。

眼看比賽即將結束，西班牙卻在比賽最後90＋7獲得一次罰球機會，無奈德國門將伯傑神勇撲出12碼向西班牙說再見，德國最終就1比0贏下銅牌戰。

「這種感覺真的很好，我不知道這90分鐘內發生了什麼，」伯傑說賽後驚奇地說道，「我完全不知道。我只知道我們贏得了銅牌，這是最重要的一點，教練對每個人的信念以及我們實際上可以完成這項工作，我認為這就是我們贏得銅牌的原因」。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運足球2024奧運國際德國西班牙

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