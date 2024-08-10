陳思羽跟林昀儒玩跳棋培養默契　想跟麟洋配一樣對罵但罵不起來

▲陳思羽、林昀儒返國，受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／桃園機場報導

我國巴黎奧運桌球好手林昀儒與陳思羽今天搭機返國，二人混雙搭檔打到8強賽對中國「大魔王」組合一度取得領先，可惜最後還是輸了，陳思羽期望跟林昀儒的混雙可以像「麟洋配」一樣，二個人變成一個人，並且爆料二人在巴黎期間，利用玩跳棋培養默契。

林昀儒、陳思羽的混雙在16強賽以4比2擊退法國地主組合A.勒布朗(Alexis Lebrun)、袁嘉楠，在8強賽與「大魔王」世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎交手。開賽打出5比1攻勢，之後一路保持領先，以11比7率先搶下首局。

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之後輸了第2局，但在第3局11比6再下一城，總局數2比1領先。來到第4局雙方形成拉鋸，但最後輸了第4局。第5局及第6局再輸，總局數2比4落敗，在8強止步，

這次混雙的搭配，有一點籤運不佳，陳思羽表示，「二人銜接上比以前好，看到籤表時，心情有一點低落，但迅速調整，跟木昀儒及教練開會討論，事情有做到最好，」

「8進4那一埸有領先，有一點點看到希望，但二人沒有做好準備，」陳思羽表示，「本來覺得贏一局就很不錯，平常很難從中國組合搶下一局，領先時有感受到林昀儒很想要拿下這場比賽，林昀儒覺得打法是不是太保守，彼此相互鼓勵調整。」

▲陳思羽返國，受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

看了羽球男雙李洋跟王齊麟奪金，陳思羽期待跟林昀儒的搭配可以像「麟洋配」一樣，有「二個人變成一個人的感覺，看麟洋配金牌戰感覺非常強大，希望在訓練或私底下，一個眼神就知道彼此想什麼，場上直接看表情、動作就知道，」

「或者可以像麟洋一樣罵他一句，打完混雙有想一些辦法，除了鼓勵之外，是不是要對罵一下，」陳思羽說，「但我們們二人應該罵不起來，如果我罵他，昀儒可能會『喔』一聲就沒了，可以跟昀儒一直聊下去的人很厲害，這一方面私底下才可以看得到。」

二人為了培養默契，陳思羽透露林昀儒在比賽前帶了跳棋，二個人跟教練一起玩，結果林昀儒輸了，「我跟他說，我也只有這個可以贏你了，之後只要有時間，他就會說來跳棋呀，但要讓他一直很遺憾沒有贏我，沒有玩很多，玩銚棋可以減壓、比較消遣的活動，而且可以跟教練三個人一起玩。」

陳思羽表示，每天訓練時早上都會有一個新水泡 ，剛好奧運結束水泡好了，訓練比比賽辛苦，才能打出亮眼成績，如果還有下一屆，希望備戰可以長一點，下一屆2028奧運還是會想拚，年紀大了一點，體力好還是可以繼續拚。