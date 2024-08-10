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林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊「台灣拳后」林郁婷將與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷將挺進巴黎奧運女子57公斤級拳擊金牌戰，奧運賽事期間卻因性別爭議風波引起國際關注，體育署指出將在賽後與國際奧會討論如何提告國際拳總。不過台灣網球天后謝淑薇發文表示，「如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！」點名中華奧運協會也該出來為捍衛選手權益而戰。

謝淑薇10日凌晨發文，「去年失格我覺得，應該拳擊協會要出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，由協會提告。如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧運協會也該出來為捍衛選手權益而戰。」並表示，林郁婷是多麼棒的一個女孩，「大家一起為林郁婷加油」。

▲巴黎奧運網球女雙組合謝淑薇、曹家宜，詹詠然、詹皓晴。（圖／記者簡名杉攝）

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▲台灣網球天后謝淑薇（中）發文力挺林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

體育署9日針對林郁婷無端捲入性別爭議風波透露，賽後將與國際奧會討論如何提告國際拳總，體育署表示，巴黎奧運期間多次協調中華奧會與國際奧會開會，取得國際奧會對林郁婷支持的立場，且在總統賴清德的指示下，已委請律師發出警告信函，提醒國際拳總揭露林郁婷的個人醫療資訊屬非法行為，後續將與選手、律師及國際奧會討論，如何對國際拳總提告。

去年失格我覺得，應該拳擊協會要出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，由協會提告。 如果我是協會理事長，保護自家的選手也是我的責任！ 今年奧運，各國媒體、知名人物與選手的動作，中華奧運協會也該出來為捍衛選手權益而戰。 #林郁婷加油

Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇發佈於 2024年8月9日 星期五

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