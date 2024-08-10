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跆拳道幼幼組激戰！3歲小勇者「超萌倒地」全場笑翻　2萬網朝聖

花蓮縣體育會發佈於 2024年8月1日 星期四

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣日前舉辦「縣長盃跆拳道錦標賽」，吸引許多好手加入，其中「幼幼組」的賽事卻格外吸引網友注目。原來，一名3歲的弟弟上場比賽，卻因體型差距而被對手踢倒，又因身上裝備太多而無法起身，可愛的模樣瞬間讓網友被萌翻，吸引2萬多人按讚留言。

花蓮縣為推廣跆拳道運動，將比賽分為全縣推廣組與選拔組，其中推廣組包括全縣幼稚園至社會組四級選手的品勢比賽，選拔組則包括品勢與對打等兩項競賽，希望可以選拔出優秀選手代表花蓮縣參加未來的全國性比賽。

其中，幼幼組的藍紅小選手吸引大批網友關注。兩名選手開賽前都擺出專業架式，豪不畏懼敵人。雖然藍色的3歲選手明顯身材小於對方，但仍努力進攻，抬起小腳進行踢擊，卻被對手一腳踢倒。

藍色小將被碰到頭摔倒後，左右搖晃都無法翻身站起，直到裁判蹲下抱起後，才讓兩名選手進行第二回合，而現場也發出許多笑聲，感嘆小朋友真的太可愛。

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▲▼跆拳道幼幼組激戰！3歲小勇者「超萌倒地」全場笑翻　2萬網朝聖。（圖／翻攝花蓮縣體育會臉書）

▲▼裁判溫柔地抱起小朋友起身。（圖／翻攝花蓮縣體育會臉書）

▲▼跆拳道幼幼組激戰！3歲小勇者「超萌倒地」全場笑翻　2萬網朝聖。（圖／翻攝花蓮縣體育會臉書）

該段影片吸引2.1萬人朝聖，「太萌了，阿姨受不了」、「一戰成名小可愛」、「超級可愛，我看好多次」、「小選手&溫暖的裁判小哥哥都很可愛」、「努力想爬起來的小腳腳超可愛的」、「裝備感覺有點重」、「好好笑，我也想讓我兒子去學跆拳道」。

其中，藍色小將的父母也留言表示，孩子的初次比賽就受到熱烈迴響，感謝各位網友們的愛戴，「寶貝已滿3歲，只是比較小隻。跆拳道是寶貝自己說要學的，比賽也是有詢問是否願意參加」。

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關鍵字： 跆拳道花蓮縣幼幼組萌萌哒網路爆紅

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