莊智淵回高雄！未來下一步曝光　陳其邁：盼上天對他好一點

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台灣「桌球教父」莊智淵今與愛徒「柚子」高承睿光榮歸國，今天下午返回高雄老家，市長陳其邁也前來迎接。被問到未來下一步，莊智淵說，會繼續在球館裡面帶學生訓練，看能不能趕上2028奧運，陳其邁也力挺強調，「智淵做的任何計畫我們都會支持」，並打氣「希望下次上天對他好一點」。

▲莊智淵返高雄！未來下一步曝光。（圖／記者吳世龍攝）

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結束巴黎奧運賽事後，莊智淵今天下午返回高雄，對於未在奧運拿牌的遺憾，他在巴黎受訪時看得很開，「反正就是做我能做的，但我的人生就一直是這個樣子，我從青少年的時候就從來沒有拿過第一名，我覺得老天不會讓我很糟，但是在我最好的時候，他也不會讓我得到我想要的」笑說希望自己的「新篇章」老天爺可以對他好一點。

▲▼莊智淵返高雄！未來下一步曝光，陳其邁力挺：希望上天對他好一點。（圖／記者吳世龍攝）

今天被問及未來下一步，莊智淵說，「走一步是一步，會先休息吧，跟家人出國、跟市長聊聊天」。他說，未來想做一些基層的事情，會要跟長輩討論，「看明年吧，大家拭目以待。」 提到針對「提攜後輩」的打算？莊智淵說，因為自己喜歡，會繼續在球館裡面，帶小孩教他們，看能不能趕上2028奧運，教練是興趣，其他事情都會各方面嘗試。

另外，莊智淵也提到，現在比較多時間，之後會想去跟弱勢家庭兒童聯絡接觸，有機會邀請小朋友來打球。至於被問及羽球國手李洋退役後，想爭取羽球協會理事長？會往爭取桌球協會理事長方面考慮嗎？他則回應，公家機關牽涉一些行政條例，有些原則不是那麼容易，「自己做會顯得比較簡單，從自己這邊先出發，看能做什麼」，若未來有地方需要幫忙，可以推動桌球的話，可以去聊看看，了解一下。

陳其邁則力挺表示，「智淵做的任何計畫我們都會支持」，因為他展現了運動家精神，在球場的拚搏感動了很多人，尤其日本隊選手打完還跟他致敬，很不簡單，是贏得了友誼跟尊重。

陳其邁提到，假如智淵有培養選手的計畫，運發局跟教育局會全力配合，另外，運動發展基金也有專案教練的計畫，可以讓更多教練去培養更優秀的選手，希望未來會有更多的莊智淵們、更多的水果家族，優秀的選手都能夠產生。

在受訪結束後，莊智淵也送上紀念品帽子跟衣服給市長，陳其邁則帶來蘋果慰勞莊智淵，並溫暖打氣「希望下次上天能對他好一點」。