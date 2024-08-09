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鋼鐵人簽下選秀遺珠高偉綸　邱柏璋球員退役轉任體能訓練師

▲鋼鐵人網羅選秀遺珠高偉綸 。（圖／鋼鐵人提供）

▲鋼鐵人網羅選秀遺珠高偉綸 。（圖／鋼鐵人提供）

記者歐建智／綜合報導

高雄鋼鐵人大換血增加兵源，今天(9日)宣布簽下萬能科大主力高偉綸，另外，邱柏璋新賽季退下球員身分，轉任體能訓練師。

高偉綸過去就是萬能科技大學的主力射手，身高185公分，109學年度UBA公開男二級幫助萬能科大14連勝拿下冠軍，前進公開一級。111學年度UBA場均可攻下13分、５籃板、3.2助攻、1.6抄截，三分球命中率維持三成，曾繳出單場拿下27分、17籃板的雙十成績單，包含6記三分球，展現外線得分及籃板能力。

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雖然高偉綸於本屆選秀會落選，經過教練團評估後決定簽下，總教練邱大宗說：「當初選秀會上依照策略選擇不同位置和特性的球員加入，而後在自由市場發掘人才。」經過幾次試訓，總教練邱大宗也肯定高偉綸在後場的能力，也相信在系統的訓練能夠迅速提升個人戰力。

選秀會落選讓高偉綸不免感到低落，他表示，過去大四雖沒有在公開一級征戰，但仍維持正向心態，正也造就他在選秀會落選快速調適心情，尋找機會投入每一次的訓練，他也很開心球團最他的肯定，「心中的大石頭總算放下，也完成自己一個人生的目標。」

高偉綸以外線見長，他也期許自己新賽季三分鐘命中率可以維持35％以上，並從中學習控球的技巧，未來兩年內能夠轉型雙能衛的角色。

▲邱柏璋球員退役轉任鋼鐵人體能訓練師 。（圖／鋼鐵人提供）

▲邱柏璋球員退役轉任鋼鐵人體能訓練師 。（圖／鋼鐵人提供）

邱柏璋從2018年開啟職業生涯，先後加入SBL裕隆納智捷、璞園、T1臺中葳格太陽，2022-23賽季加入鋼鐵人，紮實強悍的防守扮演看管對手得分主力的角色，

新賽季邱柏璋將換個新身分轉任體能訓練師，繼續與鋼鐵人並肩作戰，主要負責體能訓練工作及帶領學弟和年輕球員提升各項機能，總教練邱大宗也期待與昔日子弟兵攜手作戰，對於彼此也較為熟悉，溝通也會少點磨合期。

對於轉任教練，邱柏璋表示，明白從球員轉任教練，需要了解場上每一個動作和身體需求的細節，也坦白這絕對會是一個需要學習的過程，對於角色上也意識到自己也需要盡快掌握新知識幫助球隊。同時也希望能夠以先前球員的角度，設計合適且高效的訓練計劃，幫助球員在場上有更好的表現。

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關鍵字： 籃球PLG鋼鐵人

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