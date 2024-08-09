奧運1項目選手「一個比一個正」！他揉眼喊不得了：這才叫女神

▲原PO讚嘆Garnbret根本是女神。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運掀起全球熱潮，從精彩賽事到各國選手都成為話題。就有網友在看某項目的比賽時，不禁驚呼女選手「一個比一個正」，「這個才叫女神吧！」許多人也紛紛點頭，「攀登女王很強」、「連女生都會覺得她們正」、「世大運時有去現場看，日本選手真的正」、「只看到那完美的身材，那背肌好屌」、「肌肉線條好美。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「女子攀岩（攀登）一個比一個正，是怎樣！」文中表示，「波蘭的 Miroslaw（Aleksandra Mirosław）順利奪得競速金牌後，剛剛又看到上屆冠軍 Garnbret（Janja Garnbret） 順利挺進全能賽金牌戰，揉揉眼睛一看，不得了…正到爆！」直讚Garnbret是真正的女神。

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▲奧運攀登速度賽中，由Miroslaw奪金。（圖／路透）

看到貼文和照片後，許多人也直點頭，「攀登女王很強，什麼怪路線都能攻破」、「超正，我可以」、「真的連女生都會覺得她們正」、「那個肌肉」、「世大運時有去現場看，日本選手真的正」、「肌肉線條好美」、「Janya 是鬼，太強了」、「這個健康美太棒了」、「Janja 抱石真的強，在歐洲粉絲很多。」

還有網友表示，「歐洲田徑一堆美女，很誇張」、「伊藤ふたば（日本職業攀石家、運動攀登家及抱石家），長大像王祖賢，奧運預選沒進，因為日本國內有更猛的。」