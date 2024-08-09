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莊智淵皺眉碎唸高承睿「像爸爸唸兒子」　迷因圖瘋傳！對話內容曝

記者施怡妏／綜合報導

這次奧運有不少經典畫面，已經留在廣大民眾心中，其中，「桌球教父」莊智淵與愛徒「柚子」高承睿的互動也成為焦點，桌球男團16強比賽，被轉播拍到莊智淵比手畫腳，在跟高承睿講解戰術，搭配生動的表情，就像是「爸爸在唸兒子」，不少網友做成謎因哏圖，在網路上瘋傳，網友敲碗「求唇語專家分析」。

莊智淵與林昀儒、高承睿組成中華桌球男團，比賽過程被導播拍到，莊智淵在空檔休息時間，激動地跟高承睿講話，比手畫腳還配上表情，而高承睿如同乖巧的小孩一樣，一邊聽一邊點頭，兩人的表情形成強烈對比，就像是「爸爸在唸兒子」一樣，有趣的互動笑翻大票網友，還被製作成各種哏圖在網路上瘋傳。

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

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▲莊智淵（左）、高承睿（右）。（圖／達志影像／美聯社）

有網友在Threads發文，貼出莊智淵跟高承睿的對話影片，「謝謝埃及對手上廁所的時間，讓我們看到滿滿gif的莊智淵，跟jpg的高承睿形成對比，桌球教父跟柚子同學講話真的像爸爸在碎念」。

許多網友笑翻留言，「真的是當兒子在教，從年輕打到現在」、「好愛莊智淵這樣子，對比他的沉默，這更顯得他有多在乎他的子弟兵」、「跪求唇語專家，好想知道這位老莊阿爸在碎碎唸什麼」、「看到這樣，很難想像前幾屆智淵都不說話，就坐在那裡」、「看來只有教練身份才能封印莊爸碎念的靈魂」。

而今（9）日莊智淵與愛徒高承睿光榮歸國，莊智淵提到，「在場上應該是很嚴肅，當下氣氛也很緊張，大多都是在講戰術，看情況有時候會幫他解壓，叫他不要想這麼多」；對於愛徒在首次奧運的表現，莊智淵感到驕傲，「他表現已經比我好」。

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關鍵字： 桌球奧運莊智淵高承睿互動2024奧運台灣之光

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