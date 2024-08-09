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美國、中國奧運金牌激戰　中華隊銅牌+1「世界排名卻下滑」

▲▼「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

2024巴黎奧運會熱烈進行中，各國選手激烈競爭，獎牌榜單也隨著比賽結果不斷變動。截至第13天結束，美國隊以30金38銀35銅，總計103面獎牌暫居首位，中國隊則以29金25銀19銅，總計73面獎牌緊追在後。

根據最新的獎牌榜單，中華隊靠著「舉重女神」郭婞淳進帳1面銅牌，累計獲得1枚金牌和5枚銅牌，不過在金牌數的較量中吃虧，世界排名稍稍滑落，目前暫時排名第46位。

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在亞洲其他參賽國中，南韓以13金8銀7銅共計28枚獎牌位列第六，而日本則以13金7銀13銅共計33枚獎牌排在第七。

主辦國法國以14金19銀21銅的成績，獲得54枚獎牌，暫居排行榜第四名。而其他值得關注的隊伍中，英國以13金17銀21銅共計51枚獎牌名列第五，荷蘭以11金6銀8銅排名第八，義大利和德國分別位居第九和第十。

排名 國家 金牌 銀牌 銅牌 總計
1 美國 30 38 35 103
2 中國 29 25 19 73
3 澳洲 18 14 13 45
4 法國 14 19 21 54
5 英國 13 17 21 51
6 南韓 13 8 7 28
7 日本 13 7 13 33
8 荷蘭 11 6 8 25
9 義大利 10 11 9 30
10 德國 9 8 5 22
46 中華台北 1 0 5 6

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關鍵字： 2024奧運

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