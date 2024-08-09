美國、中國奧運金牌激戰　中華隊銅牌+1「世界排名卻下滑」

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）
體育中心／綜合報導
2024巴黎奧運會熱烈進行中，各國選手激烈競爭，獎牌榜單也隨著比賽結果不斷變動。截至第13天結束，美國隊以30金38銀35銅，總計103面獎牌暫居首位，中國隊則以29金25銀19銅，總計73面獎牌緊追在後。
根據最新的獎牌榜單，中華隊靠著「舉重女神」郭婞淳進帳1面銅牌，累計獲得1枚金牌和5枚銅牌，不過在金牌數的較量中吃虧，世界排名稍稍滑落，目前暫時排名第46位。
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在亞洲其他參賽國中，南韓以13金8銀7銅共計28枚獎牌位列第六，而日本則以13金7銀13銅共計33枚獎牌排在第七。
主辦國法國以14金19銀21銅的成績，獲得54枚獎牌，暫居排行榜第四名。而其他值得關注的隊伍中，英國以13金17銀21銅共計51枚獎牌名列第五，荷蘭以11金6銀8銅排名第八，義大利和德國分別位居第九和第十。
|排名
|國家
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|1
|美國
|30
|38
|35
|103
|2
|中國
|29
|25
|19
|73
|3
|澳洲
|18
|14
|13
|45
|4
|法國
|14
|19
|21
|54
|5
|英國
|13
|17
|21
|51
|6
|南韓
|13
|8
|7
|28
|7
|日本
|13
|7
|13
|33
|8
|荷蘭
|11
|6
|8
|25
|9
|義大利
|10
|11
|9
|30
|10
|德國
|9
|8
|5
|22
|46
|中華台北
|1
|0
|5
|6
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