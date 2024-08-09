「醫生要求脫褲子」　法國拳擊選手曝國際拳總令人震驚的性別測試

▲阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）擊敗泰國選手，挺進金牌戰。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運拳擊性別風波延燒，國際拳總各項爭議討論度上升，法國選手桑维科（Emilie Sonvico）日前在一篇報導中，曝光曾突然被醫生要求脫下褲子，經歷了令人感到羞恥的性別測試方式。

桑维科（Emilie Sonvico）6日在接受《RMC Sports 》訪問時透露，「性別測試在拳擊界很常見，但IBA（國際拳總）的測試方法不是一般血液測試，而是羞辱女性的方式。」

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桑维科沒有參與這次奧運賽，但被問及這次奧運性別風波時，她透露，「如果裁判和對方教練對看起來像男生的運動員產生懷疑時，應馬上接受測試，公平起見所有運動會都會測試。」

桑维科透露自己接受IBA性別測試的經驗，「我還做了兩次。有一次到了秤重的地方，在沒有事先告知我的情況下，被要求脫下褲子，在某種情況下有點羞恥。沒想過會發生這種情況，感到非常震驚。第二天我穿著內衣來，他們就沒有懷疑我是不是女人，我知道他們是為了公平對所有女孩測試，但令人驚訝的是，都沒有事先收到通知。」至於染色體的相關測試，她沒有接受過，所以不便評論。

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）與台灣選手林郁婷成為這次風波的主角，曾被克莉芙擊敗的桑维科認為，「那是一場技術上的戰鬥，沒什麼特別，我們有擬訂策略，但不一定是正確的策略，我沒有受到任何讓我直接倒地的攻擊。比賽後我們親吻彼此，相視而笑，比賽都很順利。」

桑维科也說，「克莉芙一直都很尊重我，沒有跟她發生過衝突，我們一直相處融洽，互相尊重。她的體格比大多數女生更男性化，但我毫不懷疑她的女性特徵，我們擦肩而過，一起去秤重，看到她穿著內衣，她是個女人。」