田徑場上最勵志夫妻　女子跳遠選手奪金後擁抱帕運丈夫

▲女子跳遠選手塔拉（Tara Davis-Woodhall）與帕運丈夫相擁。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運田徑場上出現最勵志一幕，女子跳遠選手塔拉（Tara Davis-Woodhall）以7公尺10成金奪下女子跳遠金牌，完賽後到場邊擁抱穿著「Team Tara」的帕運選手丈夫亨特（Hunter Woodhall）。

今年25歲的塔拉3年前在東京奧運僅獲得第6名，但她在今年奧運前，2024年3月的世錦賽獲得金牌。在決賽開始前，塔拉在IG發文並引用成龍的名句，「無論輸贏都要努力戰鬥。」丈夫也留言回應，「現在是你的時間，走吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

亨特患有腓骨偏癱的疾病不到一歲就截肢，兩人2017年首次相遇，他們一起參加一場田徑賽，彼此都對田徑充滿熱情，攜手參加東京奧運／帕運，並在2022年互許終身。亨特東京奧運時在400公尺T62級比賽獲得銅牌，今年也將再戰帕運。

在塔拉參加決賽前一天，亨特於社群感性發文表示，「明天妳就要爭取奧運金牌，妳經歷了很多，只是為了給自己機會，妳的真性情激勵了很多人。妳繼續為妳的夢想而奮鬥，沒有人比妳更認真訓練，妳每天都在激勵著我，明天就是妳的時刻，享受它！妳準備好了！」

獲得金牌後，塔拉走向在觀眾席的丈夫，兩人相擁一幕受到歡呼，賽後塔拉也在IG發布夫妻相擁的合照。網友留言，「可愛的一對，為他們加油太容易了！他們是如此快樂！」、「她值得！」、「超強夫妻！愛你們。」、「我真的哭了！我真的太希望妳能做到，而妳做到了！」、「我超級喜歡他對她說話的方式。」、「你的心意與力量產生深遠的影響。」