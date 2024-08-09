美國名將萊爾斯確診　200公尺奪銅賽後坐輪椅離場

▲美國名將萊爾斯（Noah Lyles）確診。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運田徑男子100公尺奪下金牌的美國名將萊爾斯（Noah Lyles），今天（9日）挑戰田徑男子200公尺，以19秒70的成績奪銅，賽後傳出他已確診，並且還需坐輪椅離場。

萊爾斯剛獲得本屆奧運100公尺金牌，若200公尺也奪金，將成為40年前傳奇名將路易斯（Carl Lewis）後，再度出現單屆奧運奪短跑雙金的美國選手。

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不過波札那的特伯格（Letsile Tebogo）以19秒46的成績粉碎萊爾斯的雙金夢，他也是首位奪得奧運200公尺金牌的非洲選手，銀牌則是跑出19秒62的美國選手貝德納雷克（Kenneth Bednarek），萊爾斯以19秒70奪銅。

根據《美聯社》報導，萊爾斯在2天前就確診，「我醒來時感到寒顫、疼痛、喉嚨痛，這些都是我以前感染新冠時出現的症狀。我當時就想，『我需要測一下』，結果呈現陽性，所以我們迅速在選手村附近的一家飯店隔離。」

萊爾斯也表示自己從未考慮過退賽，「我想參加比賽，他們也說這是有希望的，所以我避免與任何人接觸。現在身體已經很好了，可以站起來走動，但在比賽後我感到有些頭暈、胸痛，現在感覺好多了，不過這絕對影響了我的表現。」

美國田徑協會也證實，參加200公尺決賽完全是萊爾斯的意願，「我們的首要目標是確保美國選手的安全，同時尊重他們的意願。在進行徹底的檢查與評估後，萊爾斯選擇參加這場比賽，我們尊重他的決定，並繼續密切觀察他的狀況。」

萊爾斯還在考慮是否參加4x100公尺接力賽，他將會和隊友溝通，並觀察自己的狀態。

▲美國名將萊爾斯（Noah Lyles）確診。（圖／達志影像／美聯社）