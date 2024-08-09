高承睿初征奧運自評85分　莊智淵為愛徒驕傲：已比我好

▲巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣「桌球教父」莊智淵今與愛徒「柚子」高承睿光榮歸國。對於首次參加奧運，高承睿自評85分，莊智淵則為愛徒感到驕傲，「他表現已經比我好。」

高承睿發球技巧出色，多變的旋轉讓對手難以捉摸，他擅長反手攻擊，搭配正手拍低角度回擊來壓制對手；此次首次參加奧運，就打進男單16強，團體賽則止步8強，未來還有很大的進步空間，值得期待。

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談到奧運初體驗，高承睿說，最大收穫是能夠在有機會體驗奧運大賽氛圍，師父也告訴他，盡情享受比賽，輸贏不用看得太重。

莊智淵表示，自己在場上都會比較嚴肅，畢竟當下氛圍很緊張，「多數是在講戰術，有時也會告訴他，不要想那麼多。」

高承睿自評表現85分，「第一次打就能在單打挺進16強，非常開心，但團體方面，就沒有發揮想像中這麼好。」莊智淵則認為，高承睿表現已經很好了，「比我當時還要成熟。」

「他在團體是沒什麼經驗，單打就放得比較開一點，因為單打是自己的事情，團體攸關到別人，想法相對多一點，在戰術上顯得比較拘謹，我想這方面，他自己也有意會到。」莊智淵說。

莊智淵對愛徒有信心，「我自己比較好的地方，可能就是毅力與堅持，他確實一直有在學習和進步，希望他能做得更好。」高承睿也說，「他的意志力非常堅強，希望能夠從中學習到這一點，提升自己。」

今天搭機剛抵達國門，高承睿表示，休息幾天後，將持續備戰後續的公開賽，努力爭取積分。

▲巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國，合庫金控董事長董瑞斌親自到場嘉勉。（圖／記者李毓康攝）