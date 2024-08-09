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最後一舉就是要拚金！郭婞淳：不知道會不會有下一次

▲▼「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳於巴黎奧運女子舉重59公斤級拚下銅牌，而她此役挺舉第二把試舉成功舉起130公斤，第三把原本只要舉起132公斤就能保銀，但她卻直接選擇挑戰137公斤，她賽後坦言，就是要拚金牌，更表示，「也不知道會不會有下一次，就拚吧！」

此役挺舉最後一次試舉郭婞淳直接挑戰137公斤，雖然沒能成功舉起，卻依舊得到大家的歡呼與掌聲，最終郭婞淳以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤作收，名列第三名。

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郭婞淳賽後自責的表示，抓舉第二把與挺舉第一把沒有把握住非常可惜，「我覺得在這兩把失敗之後，就有一點像火車脫軌了，所以後面在追的時候就會比較困難一點。」

她也直言，最後一舉選擇挑戰137公斤就是要「拚金牌」，直言，「都來到這裡了，也不知道會不會有下一次，就拚吧！」雖然137公斤沒有成功舉起，但她坦言，能夠挺起來就已經感到非常意外，他指出自己平常訓練都差不多135公斤而已，能夠挺起137公斤已經是一個新的突破。

對於這一屆奧運會不會是自己的「最後一舞」？郭婞淳笑說，「有可能喔，我只有說有可能。」如果這就是自己生涯最後一屆奧運，郭婞淳指出，「我現在就只想休息，但因為我們年底可能還有一場世錦賽，所以目前還在考慮會不會去比，還是會繼續練啦，但是會不會比就不知道了，看狀態。」

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