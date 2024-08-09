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郭婞淳奪銅！中華代表團巴黎奧運6面牌　史上第2多

▲▼「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「舉重女神」郭婞淳今天在巴黎奧運女子59公斤級登場，雖然沒能完成連霸，但也為台灣再添1銅，連3屆奪牌台灣第1人，台灣代表團本屆累積1金、5銅，獎牌數已經是史上第2多。

郭婞淳首度踏上奧運舞台是2012年倫敦奧運，當時在女子58公斤級名列第8名，2016年在里約奧運奪下銅牌，上屆東京奧運在女子59公斤級摘金，今天踏上巴黎奧運舉重台，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤再替台灣添一面獎牌。

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根據最新的獎牌榜，台灣代表團目前累積1金、5銅，排名第43，6面獎牌已經是史上第2多，獎牌數最多的是東京奧運共12面獎牌。

拳擊林郁婷昨天女子57公斤級4強擊敗土耳其好手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）、晉級金牌戰，已經是隊史最佳成績，也代表台灣代表團本屆至少會有7面獎牌。

▲▼「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

上屆東京奧運奪下銅牌的跆拳道好手羅嘉翎，近1年因為左腳傷勢影響，巴黎奧運首戰以0比2不敵黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），奧恩最後在4強戰以0比2不敵伊朗選手基雅妮詹德（Nahid Kiyanichandeh ），也確定羅嘉翎沒能再拚復活賽機會、本屆奧運1戰止步。

女子高球好手徐薇淩昨天首回合賽事打出高於標準2桿的74桿、並列第30，今天第2回合打出低於標準3桿的69桿，2回合總計以低於標準1桿的143桿、排名升至並列14，落後領先群7桿。

台灣另一名好手錢珮芸首回合打完並列第40名，今天第2回合打出低於標準1桿的71桿、2回合總計高於標準3桿、147桿，並列29名。

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